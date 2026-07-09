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Экономика
Цена нефти Brent на ICE снижается более чем на 2%
Цена нефти Brent на ICE снижается более чем на 2% Цена нефти Brent на ICE снижается более чем на 2%

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на бирже ICE в Лондоне снижается более чем на 2%.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на бирже ICE в Лондоне снижается более чем на 2%.

По состоянию на 18:46 мск, стоимость нефти Brent опускалась на 2,36% и торговалась на уровне $76,18 за баррель.

К 19:21 мск стоимость Brent замедлила снижение и находилась на отметке в $76,35 за баррель (-2,14%). Вместе с тем цена фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в августе снижалась на 2,11% и составляла $71,97 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

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Теги:
#цена
#нефть
#brent.
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