Практически четверть населения России составляют граждане старше 65 лет. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РФ Вадим Ваньков, выступая на сессии "Технологии здоровья: искусственный интеллект и цифровое будущее" в рамках II форума "Россия и мир: тренды здорового долголетия".
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Общество
Почти четверть населения России составляют пожилые люди
9 июля 2026 / 21:14
© Владимир Смирнов/ ТАСС
Практически четверть населения России составляют граждане старше 65 лет. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РФ Вадим Ваньков, выступая на сессии "Технологии здоровья: искусственный интеллект и цифровое будущее" в рамках II форума "Россия и мир: тренды здорового долголетия".
По его словам, "уже почти 25% в России людей 65+".
Замминистра обратил внимание, что средний возраст жителей страны растет. Более того, тренд на старение населения наблюдается не только в РФ, но и во всем мире, указал он.
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