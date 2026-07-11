Почти четверть населения России составляют пожилые люди

Практически четверть населения России составляют граждане старше 65 лет. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РФ Вадим Ваньков, выступая на сессии "Технологии здоровья: искусственный интеллект и цифровое будущее" в рамках II форума "Россия и мир: тренды здорового долголетия".

Практически четверть населения России составляют граждане старше 65 лет. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РФ Вадим Ваньков, выступая на сессии "Технологии здоровья: искусственный интеллект и цифровое будущее" в рамках II форума "Россия и мир: тренды здорового долголетия".

По его словам, "уже почти 25% в России людей 65+".

Замминистра обратил внимание, что средний возраст жителей страны растет. Более того, тренд на старение населения наблюдается не только в РФ, но и во всем мире, указал он.