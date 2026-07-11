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Почти четверть населения России составляют пожилые люди
Почти четверть населения России составляют пожилые люди Почти четверть населения России составляют пожилые люди

Практически четверть населения России составляют граждане старше 65 лет. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РФ Вадим Ваньков, выступая на сессии "Технологии здоровья: искусственный интеллект и цифровое будущее" в рамках II форума "Россия и мир: тренды здорового долголетия".

Практически четверть населения России составляют граждане старше 65 лет. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РФ Вадим Ваньков, выступая на сессии "Технологии здоровья: искусственный интеллект и цифровое будущее" в рамках II форума "Россия и мир: тренды здорового долголетия".

По его словам, "уже почти 25% в России людей 65+". 

Замминистра обратил внимание, что средний возраст жителей страны растет. Более того, тренд на старение населения наблюдается не только в РФ, но и во всем мире, указал он.

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Теги:
#население
#четверть
#россия
#минздрав
#пожилые люди.
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