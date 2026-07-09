Fox59: ушла из жизни последняя американка, болевшая полиомиелитом

Американка Марта Энн Лиллард - последний гражданин США, перенесший полиомиелит, скончалась 26 июня на 79-м году жизни, передает телеканал Fox59 . Ее жизнь зависела от аппарата искусственного дыхания, созданного почти 100 лет назад.

Американка Марта Энн Лиллард - последний гражданин США, перенесший полиомиелит, скончалась 26 июня на 79-м году жизни, передает телеканал Fox59. Ее жизнь зависела от аппарата искусственного дыхания, созданного почти 100 лет назад.

Женщина заразилась вирусом, поражающим нервную систему и вызывающим паралич мышц, в 1953 году, за два года до широкого использования вакцины в США. Тогда одним из методов лечения было применение аппарата искусственного дыхания, или "железных легких", разработанного в первой половине XX века. В нем Марта находилась до 23 часов в сутки.

Несмотря на улучшение состояния, под конец жизни она была вынуждена вернуться к единственному механизму, позволявшему ей дышать более 70 лет. 26 июня женщину отключили от аппарата в связи с ее естественной смертью.

"Железные легкие" представляют из себя металлический цилиндр. Пациент ложится в него, снаружи остается только голова. Насос меняет давление внутри цилиндра, заставляя потоки воздуха устремляться внутрь пациента и покидать его тело.