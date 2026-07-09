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ВЦИОМ: 76% россиян назвали важнейшей жизненной целью семью и детей
ВЦИОМ: 76% россиян назвали важнейшей жизненной целью семью и детей ВЦИОМ: 76% россиян назвали важнейшей жизненной целью семью и детей

Важнейшей жизненной целью россиян по-прежнему является создание семьи и рождение детей, так считают 76% жителей страны. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования Аналитического центра ВЦИОМ и Национального центра "Россия", проведенного по случаю Дня семьи, любви и верности.

Важнейшей жизненной целью россиян по-прежнему является создание семьи и рождение детей, так считают 76% жителей страны. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования Аналитического центра ВЦИОМ и Национального центра "Россия", проведенного по случаю Дня семьи, любви и верности.

Отмечается, что "76% российских граждан согласны с тем, что создание семьи, рождение и воспитание детей - одна из важнейших целей для человека".

Согласно материалам исследования, семья нужна респондентам прежде всего для поддержки и любви (72%). Рождение и воспитание детей - 57%, ведение совместного быта - 32%. По мнению опрошенных, в числе основных качеств, которые необходимо воспитывать в детях, - ответственность (31%), честность и искренность (25%), уважение к старшим (19%).

Вместе с тем наибольшее влияние на формирование личности ребенка оказывают родители (68%). За передачу детям ценностей, по мнению участников исследования, должны отвечать семья (88%) и образовательная среда (58%).

Опрос проводился с 29 июня по 1 июля текущего года среди 1 699 россиян старше 18 лет.

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#россияне
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#жизнь
#дети
#россияне
#создание семьи
#жизнь
#дети
#создание семьи
#цель
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