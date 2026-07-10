Лавров: Россия исчерпала запас веры в желание Запада договариваться

Россия исчерпала свой запас веры в наличие у Запада желания договариваться. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш в Мапуту.

Россия исчерпала свой запас веры в наличие у Запада желания договариваться. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш в Мапуту.

"Запад лицемерно продолжает призывать к переговорному решению. Переговорные решения, причем под гарантиями Запада, были достигнуты еще где-то в 2014, 2015, 2019 году. Во всех этих случаях гарантии Запада были разрушены самим же Западом, они оказались ложными", - указал глава российской дипломатии.

"Ну, и точно так же в 2022 году уже было переговорное решение между Россией и Украиной, его подорвал тот же самый Запад, открыто и публично. Верить Западу в том, что он хочет переговорных решений, больше не будем, этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно", - подчеркнул Лавров.

Россия также подтвердила признательность мозамбикским друзьям за их понимание первопричин украинского конфликта, а также за их взвешенную и ответственную позицию, которую они занимают в ООН, "не поддерживая замыслы Запада украинизировать чуть ли не всю повестку дня", заключил он.