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Банк России вводит в обращение обновленную 100-рублевую банкноту
Банк России вводит в обращение обновленную 100-рублевую банкноту Банк России вводит в обращение обновленную 100-рублевую банкноту

Банк России 10 июля вводит в оборот модернизированную 100-рублевую банкноту 2026 года выпуска.

Банк России 10 июля вводит в оборот модернизированную 100-рублевую банкноту 2026 года выпуска.

"Банк России 10 июля 2026 года вводит в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей выпуска 2026 года. Банкнота посвящена Центральному федеральному округу", - следует из сообщения регулятора.

Отмечается, что защитный комплекс купюры и оформление лицевой стороны соответствуют 100-рублевой банкноте выпуска 2022 года. На оборотной стороне новой купюры размещено стилизованное изображение карты ЦФО по аналогии с оформлением ранее выпущенных в обращение модернизированных банкнот номиналом 5 тыс. рублей 2023 года выпуска и 1 тыс. рублей выпуска 2025 года.

В ЦБ РФ обратили внимание, что банкнота 100 рублей выпуска 2026 года является законным средством наличного платежа на территории России наравне с ранее выпущенными банкнотами аналогичного номинала и обязательна к приему без ограничений при оплате любых видов товаров и услуг.

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