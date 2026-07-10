В Госдуме предложили назначать единое пособие автоматически

Единое пособие по рождению и воспитанию ребенка, которое положено малообеспеченным семьям, следует назначать автоматически исходя из данных о доходах. С таким предложением выступила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая, сообщает ТАСС .

Единое пособие по рождению и воспитанию ребенка, которое положено малообеспеченным семьям, следует назначать автоматически исходя из данных о доходах. С таким предложением выступила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая, сообщает ТАСС.

"Прошу изучить возможность автоматизации процедуры назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка (единого пособия). Действующий порядок требует от граждан ежегодной подачи нового заявления, даже при отсутствии изменений в их материальном положении. Полагаю, что современный уровень цифровизации, в том числе доступность сведений о доходах от вкладов, позволяет реализовать беззаявительный или пролонгированный режим", - следует из текста письма, направленного министру цифрового развития Максуту Шадаеву.

Вместе с тем Буцкая предложила оценить, насколько технически возможно автоматически продлять выплаты на основе актуальных данных из налоговой и банков, а также информировать граждан о возможном прекращении права на пособие при изменении доходов.

Кроме того, она предложила создать на базе портала госуслуг специализированный раздел "Госуслуги. Семья", который изменит сам подход к взаимодействию гражданина и государства. Предлагается перейти к проактивной модели "единого окна", основанной на волеизъявлении гражданина, сказано в письме.

Единое пособие - социальная выплата для семей с детьми до 17 лет и для беременных, вставших на учет до 12-й недели. Право на получение единого пособия имеют семьи с доходом ниже прожиточного минимума на человека.