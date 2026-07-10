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Сборная Франции стала первым полуфиналистом ЧМ по футболу
Сборная Франции стала первым полуфиналистом ЧМ по футболу Сборная Франции стала первым полуфиналистом ЧМ по футболу

Сборная Франции со счетом 2:0 победила команду Марокко в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча состоялась в Фоксборо (штат Массачусетс, США).

Сборная Франции со счетом 2:0 победила команду Марокко в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча состоялась в Фоксборо (штат Массачусетс, США).

Забитыми мячами отличились Килиан Мбаппе (60-я минута) и Усман Дембеле (66).

Французы в восьмой раз вышли в полуфинал мирового первенства и сравнялись по этому показателю с бразильцами.

Французская команда является двукратным чемпионом мира (1998, 2018), еще по два раза она завоевывала серебряные (2006, 2022) и бронзовые (1958, 1986) медали. Сборная Марокко заняла четвертое место на прошлом турнире, показав свой лучший результат в истории ЧМ.

В полуфинале сборная Франции встретится с победителем матча между командами Испании и Бельгии, который пройдет 10 июля. Встреча следующей стадии с участием французов намечена на 14 июля.

Нынешний чемпионат мира завершится 19 июля. Действующий победитель мирового первенства - сборная Аргентины.

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Теги:
#футбол
#франция
#сборная
#чемпионат мира
#полуфинал
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