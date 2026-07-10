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Политика
В Будапеште прошел массовый митинг против действий Мадьяра
В Будапеште прошел массовый митинг против действий Мадьяра В Будапеште прошел массовый митинг против действий Мадьяра

В Будапеште прошел массовый митинг солидарности с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком, которого пытается отправить в отставку премьер-министр Петер Мадьяр. Акция состоялась по инициативе оппозиционных партий у дворца Шандора - резиденции главы государства в Будайской крепости.

В Будапеште прошел массовый митинг солидарности с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком, которого пытается отправить в отставку премьер-министр Петер Мадьяр. Акция состоялась по инициативе оппозиционных партий у дворца Шандора - резиденции главы государства в Будайской крепости.

Как сообщает ТАСС, участниками митинга стали несколько тысяч человек. Они скандировали лозунги в поддержку Шуйока и против проекта 17-й поправки к конституции страны, внесенного правительством в парламент. Этот документ подразумевает отстранение действующего президента от должности и другие конституционных изменения, направленные против политической оппозиции.

На плакатах и транспарантах в руках людей были надписи: "Нет - авторитаризму", "С нас хватит".  У входа в резиденцию президента была размещена сцена с задником, на котором был черно-белый портрет Мадьяра и надпись "#Остановим произвол". 

Мадьяр обвиняет Шуйока в том, что тот закрывал глаза на злоупотребления прежних властей.

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Теги:
#митинг
#действия
#будапешт
#мадьяр.
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