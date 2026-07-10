© Официальный канал ГУ МЧС России по Республике Тыва в "Максе"/ ТАСС

© Официальный канал ГУ МЧС России по Республике Тыва в "Максе"/ ТАСС

Стала известна предварительная причина смерти двух девочек в Туве

Предварительной причиной смерти двух девочек, пропавших в Кызыле 1 июля и обнаруженных 9 июля в разных населенных пунктах Тувы вблизи Енисея, послужило утопление. Об этом со ссылкой на СУ СК России по Республике Тыва сообщает ТАСС .

Предварительной причиной смерти двух девочек, пропавших в Кызыле 1 июля и обнаруженных 9 июля в разных населенных пунктах Тувы вблизи Енисея, послужило утопление. Об этом со ссылкой на СУ СК России по Республике Тыва сообщает ТАСС.

"Предварительная причина смерти двух девочек в Туве - утопление", - говорится в сообщении.

Ранее в следственном управлении СК России по Республике Тыва заявили, что эксперты при осмотре тел не выявили признаков насильственной смерти.