Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии 10 июля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня демонстрирует рост.
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Экономика
Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии
10 июля 2026 / 11:58
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии 10 июля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня демонстрирует рост.
По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС в начале основной торговой сессии снижались на 0,54% и торговались на уровне 2 174,85 и 901,22 пункта соответственно. Курс юаня к рублю на открытии Мосбиржи рос на 7,75 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,32 рубля.
К 10:25 мск индекс Мосбиржи снижался до 2 158,69 пункта (-1,28%), индекс РТС составлял 895,61 пункта (-1,28%). Вместе с тем курс китайской валюты рос до 11,338 рубля (+8,75 копейки).
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