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Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии
Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии

Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии 10 июля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня демонстрирует рост.

Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии 10 июля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня демонстрирует рост.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС в начале основной торговой сессии снижались на 0,54% и торговались на уровне 2 174,85 и 901,22 пункта соответственно. Курс юаня к рублю на открытии Мосбиржи рос на 7,75 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,32 рубля.

К 10:25 мск индекс Мосбиржи снижался до 2 158,69 пункта (-1,28%), индекс РТС составлял 895,61 пункта (-1,28%). Вместе с тем курс китайской валюты рос до 11,338 рубля (+8,75 копейки).

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#торги
#россия
#рынок акций
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