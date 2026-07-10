Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии 10 июля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня демонстрирует рост.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС в начале основной торговой сессии снижались на 0,54% и торговались на уровне 2 174,85 и 901,22 пункта соответственно. Курс юаня к рублю на открытии Мосбиржи рос на 7,75 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,32 рубля.

К 10:25 мск индекс Мосбиржи снижался до 2 158,69 пункта (-1,28%), индекс РТС составлял 895,61 пункта (-1,28%). Вместе с тем курс китайской валюты рос до 11,338 рубля (+8,75 копейки).