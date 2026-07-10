Кубинская столица уже неделю живет практически без электроснабжения, сообщает ТАСС.

На фоне того как СМИ острова третий день пишут об очередной победе делегации Кубы при голосовании в ООН о необходимости отмены торгово-экономической и финансовой блокады карибской республики со стороны США, население Гаваны занято более насущными проблемами: как выжить без электричества, которое в последние дни исчезло совсем, без воды, которая не поступает в дома, а также практически без связи.

С 8 июля, когда власти Кубы объявили о восстановлении работы национальной электроэнергетической системы после ее очередного полного отключения 6 июля, реальная ситуация так и не улучшилась. Свет в Гаване включают в домах на один, максимум два часа в течение одного-двух дней.

На улицах столицы разрослись горы мусора: мусоровозы не едут из-за отсутствия топлива. Многие офисы в Гаване не работают. Люди в городе сутками не выходят на связь, поскольку не доходят сообщения. Даже в столице не работают многие медучреждения из-за отсутствия электричества, бытовых проблем самих врачей и проблем с транспортом.

"Состоявшееся 7 июля заседание Генеральной Ассамблеи ООН, на котором прозвучал призыв положить конец блокаде Кубы и которое завершилось голосованием (136 голосов за и 9 против), продемонстрировало изоляцию США в их попытках задушить кубинский народ", - указал в четверг в соцсети X министр иностранных дел карибской республики Бруно Родригес Паррилья.

Голосование за снятие блокады Кубы проводится в ООН ежегодно с 1992 года.