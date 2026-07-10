Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
10 июля 2026 / 14:04
КОТИРОВКИ
USD
10/07
75.9300
EUR
10/07
86.5906
Новости часа
Столица Кубы уже несколько дней живет практически без электричества и связи Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии
Москва
10 июля 2026 / 14:04
Котировки
USD
10/07
currency
75.9300
0.0000
EUR
10/07
currency
86.5906
0.0000
Кулеба рекомендовал украинцам уезжать из Киева и больших городов
Кулеба рекомендовал украинцам уезжать из Киева и больших городов
9 июля 2026 / 10:14
ФРГ спустит на тормозах дело о подрыве «Северных потоков». Мнение
ФРГ спустит на тормозах дело о подрыве «Северных потоков». Мнение
9 июля 2026 / 09:37
Трамп сдаваться не собирается, а победить не может. Мнение
Трамп сдаваться не собирается, а победить не может. Мнение
9 июля 2026 / 09:28
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Форс-мажор / Многополярный мир
Общество
Столица Кубы уже несколько дней живет практически без электричества и связи
Столица Кубы уже несколько дней живет практически без электричества и связи Столица Кубы уже несколько дней живет практически без электричества и связи

Кубинская столица уже неделю живет практически без электроснабжения, сообщает ТАСС.

Кубинская столица уже неделю живет практически без электроснабжения, сообщает ТАСС.

На фоне того как СМИ острова третий день пишут об очередной победе делегации Кубы при голосовании в ООН о необходимости отмены торгово-экономической и финансовой блокады карибской республики со стороны США, население Гаваны занято более насущными проблемами: как выжить без электричества, которое в последние дни исчезло совсем, без воды, которая не поступает в дома, а также практически без связи.

С 8 июля, когда власти Кубы объявили о восстановлении работы национальной электроэнергетической системы после ее очередного полного отключения 6 июля, реальная ситуация так и не улучшилась. Свет в Гаване включают в домах на один, максимум два часа в течение одного-двух дней. 

На улицах столицы разрослись горы мусора: мусоровозы не едут из-за отсутствия топлива. Многие офисы в Гаване не работают. Люди в городе сутками не выходят на связь, поскольку не доходят сообщения. Даже в столице не работают многие медучреждения из-за отсутствия электричества, бытовых проблем самих врачей и проблем с транспортом.

"Состоявшееся 7 июля заседание Генеральной Ассамблеи ООН, на котором прозвучал призыв положить конец блокаде Кубы и которое завершилось голосованием (136 голосов за и 9 против), продемонстрировало изоляцию США в их попытках задушить кубинский народ", - указал в четверг в соцсети X министр иностранных дел карибской республики Бруно Родригес Паррилья.

Голосование за снятие блокады Кубы проводится в ООН ежегодно с 1992 года.

  • new_top
Теги:
#связь
#гавана
#электричество
Также по теме:
08.07.2026 13:45
Супруга Эрдогана не дала Макрону поцеловать ей руку
02.07.2026 18:17
Владелец задержанного Францией танкера Тегor оштрафован на €1 млн
02.07.2026 15:46
В США женщине удалось выжить при падении в горах с высоты в 450 м
30.06.2026 17:15
Bild: Мерц скомпрометировал себя постом о сборной Германии на ЧМ
29.06.2026 19:45
Макрон вновь появился на публике в солнцезащитных очках
25.06.2026 19:44
Науседа на пресс-конференции в Гданьске назвал Туска Дональдом Даком
19.06.2026 18:44
Набиуллина подтвердила, что она была на больничном с простудой
11.06.2026 16:14
Песков: больничный Набиуллиной не должен порождать теории заговора
28.05.2026 18:47
Евродипслужба исправила заявление Каллас об уходе посольства США из Киева
26.05.2026 17:45
NetBlocks: в Иране наблюдается частичное восстановление интернет-соединения
Кулеба рекомендовал украинцам уезжать из Киева и больших городов
Кулеба рекомендовал украинцам уезжать из Киева и больших городов
ФРГ спустит на тормозах дело о подрыве «Северных потоков». Мнение
ФРГ спустит на тормозах дело о подрыве «Северных потоков». Мнение
Трамп сдаваться не собирается, а победить не может. Мнение
Трамп сдаваться не собирается, а победить не может. Мнение
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
12:16
Столица Кубы уже несколько дней живет практически без электричества и связи
11:58
Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии
11:38
Стала известна предварительная причина смерти двух девочек в Туве
11:19
В Будапеште прошел массовый митинг против действий Мадьяра
10:59
Сборная Франции стала первым полуфиналистом ЧМ по футболу
10:39
В Госдуме предложили назначать единое пособие автоматически
10:18
Банк России вводит в обращение обновленную 100-рублевую банкноту
22:06
Лавров: Россия исчерпала запас веры в желание Запада договариваться
21:46
ВЦИОМ: 76% россиян назвали важнейшей жизненной целью семью и детей
21:33
Fox59: ушла из жизни последняя американка, болевшая полиомиелитом
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО