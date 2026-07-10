Кубинская столица уже неделю живет практически без электроснабжения, сообщает ТАСС.
Кубинская столица уже неделю живет практически без электроснабжения, сообщает ТАСС.
На фоне того как СМИ острова третий день пишут об очередной победе делегации Кубы при голосовании в ООН о необходимости отмены торгово-экономической и финансовой блокады карибской республики со стороны США, население Гаваны занято более насущными проблемами: как выжить без электричества, которое в последние дни исчезло совсем, без воды, которая не поступает в дома, а также практически без связи.
С 8 июля, когда власти Кубы объявили о восстановлении работы национальной электроэнергетической системы после ее очередного полного отключения 6 июля, реальная ситуация так и не улучшилась. Свет в Гаване включают в домах на один, максимум два часа в течение одного-двух дней.
На улицах столицы разрослись горы мусора: мусоровозы не едут из-за отсутствия топлива. Многие офисы в Гаване не работают. Люди в городе сутками не выходят на связь, поскольку не доходят сообщения. Даже в столице не работают многие медучреждения из-за отсутствия электричества, бытовых проблем самих врачей и проблем с транспортом.
"Состоявшееся 7 июля заседание Генеральной Ассамблеи ООН, на котором прозвучал призыв положить конец блокаде Кубы и которое завершилось голосованием (136 голосов за и 9 против), продемонстрировало изоляцию США в их попытках задушить кубинский народ", - указал в четверг в соцсети X министр иностранных дел карибской республики Бруно Родригес Паррилья.
Голосование за снятие блокады Кубы проводится в ООН ежегодно с 1992 года.