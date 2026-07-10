ШОС и Лаос подписали меморандум о статусе партнера организации по диалогу

ШОС и Лаос подписали меморандум о предоставлении Вьентьяну статуса партнера организации по диалогу. Церемония состоялась в секретариате ШОС в Пекине, сообщает ТАСС .

ШОС и Лаос подписали меморандум о предоставлении Вьентьяну статуса партнера организации по диалогу. Церемония состоялась в секретариате ШОС в Пекине, сообщает ТАСС.

Генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев выразил уверенность в активизации участия "лаосских партнеров в деятельности организации".

Лаос на церемонии представлял заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Тхонгсаван Фомвихан. По его словам, Вьентьян рассчитывает развивать взаимодействие с ШОС в сферах транспорта и логистики, торговли, инвестиций, энергетики, туризма и безопасности.

"Мы считаем, что уникальное положение Лаоса как члена АСЕАН позволит ему служить мостом между Юго-Восточной Азией и регионом ШОС", - отметил министр.

Вместе с тем он заявил, что Вьентьян готов активно участвовать в работе ШОС и вносить вклад в деятельность организации на основе "шанхайского духа".