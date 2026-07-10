Визит министра образования РФ на Курилы вызвал протесты в Токио

Министр просвещения России Сергей Кравцов в рамках визита в Сахалинскую область посетил о. Итуруп, что вызвало гнев официального Токио.

Министр просвещения России Сергей Кравцов в рамках визита в Сахалинскую область посетил о. Итуруп, что вызвало гнев официального Токио.

8 июля министр посетил Курильский муниципальный округ «для оценки развития системы образования на Курилах» и осмотрел четыре школы округа, где в общей сложности учатся 1 911 учеников. Кравцов отметил, что было приложено много усилий для строительства и реконструкции школ, и подчеркнул, что теперь у всех детей есть возможность развивать свои таланты в современной среде, сообщают местные и японские СМИ.

В среду министерство иностранных дел Японии направило протест в посольство России, указав, что «визиты российских высокопоставленных лиц на четыре северных острова, незаконно оккупированных Россией, противоречат позиции нашей страны по территориальному вопросу».

Позиция Токио, утверждающего, что суверенитет над южными Курилами принадлежит Японии, остается неизменной более 70 лет и служит основанием для требования о возвращении островов.

Москва отрицает такой подход, утверждая, что острова принадлежат России на основе документов, регламентирующих послевоенное мировое устройство – Ялтинской декларации, Устава ООН, а также Совместной советско-японской декларации 1956 года.

При этом Япония в настоящее время не имеет конкретных планов проведения политических контактов с российской стороной, в том числе на полях мероприятий АСЕАН в Маниле в середине июля. Об этом заявил журналистам 10 июля замглавы МИД Японии Такэси Акахори.

"Что касается контактов на политическом уровне между Японией и Россией, в том числе в рамках мероприятий, связанных со встречей министров иностранных дел стран АСЕАН, то в настоящее время конкретных планов нет", - сказал он на брифинге, посвященном итогам саммита Группы семи во Франции.

В МИД РФ считают, что для возобновления межгосударственных контактов требуется подкрепленный предметными мерами "отказ японских властей от враждебного антироссийского курса, не отвечающего интересам Японии и ее народа". Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва не получала обращений Токио об организации контактов на высоком уровне на полях международных мероприятий, но готова их рассмотреть.