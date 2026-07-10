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Россия депортировала 14,6 тыс. иностранцев в рамках операции "Нелегал-2026"
Россия депортировала 14,6 тыс. иностранцев в рамках операции "Нелегал-2026" Россия депортировала 14,6 тыс. иностранцев в рамках операции "Нелегал-2026"

Из России депортировали 14,6 тыс. иностранных граждан в рамках первого этапа операции "Нелегал-2026". Об этом информировала официальный представитель МВД России Ирина Волк в "Максе".

Из России депортировали 14,6 тыс. иностранных граждан в рамках первого этапа операции "Нелегал-2026". Об этом информировала официальный представитель МВД России Ирина Волк в "Максе".

"С начала проведения первого этапа операции "Нелегал-2026" пресечено 60,2 тыс. правонарушений в сфере миграции. Выдворено в административном порядке и депортировано за пределы РФ 14,6 тыс. иностранцев", - указала она.

По данным представителя ведомства, к административной ответственности также привлечено 10,4 тыс. недобросовестных работодателей за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев. "Принято решений о неразрешении въезда в Россию в отношении 29,3 тыс. иностранных граждан. Возбуждено две тысячи уголовных дел в сфере миграции, установлено 301 лицо, находящееся в розыске", - отметила она.

"В ходе оперативно-профилактических мероприятий особое внимание уделялось проверке мест компактного проживания иностранных граждан и осуществления ими трудовой деятельности, в том числе связанной с перевозкой пассажиров и доставкой товаров", - уточнила Волк.

Она подчеркнула, что работа по противодействию незаконной миграции в России будет продолжена.

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Теги:
#депортация
#россия
#мигранты.
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