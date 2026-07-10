Дипломатия томагавков

Юрий Веселов, военный обозреватель

США и Иран вторые сутки обмениваются массированными ракетными и авиационными ударами по военным и административным объектам. Янки утверждают, что персы нарушили подписанное 18 июня соглашение о прекращении огня, обстреляв два коммерческих судна в Ормузском проливе, которые следовали под охраной американских кораблей. Находившийся в это время в Анкаре Дональд Трамп выступил с резкими оскорблениями в адрес иранского руководства и отдал приказ о возобновлении атак на противника.

В течение последующих двух суток ВВС и ВМС США нанесли групповые ракетные удары по позициям ПВО Ирана, командным пунктам и узлам связи Корпуса Стражей исламской революции (КСИР), позициям береговой артиллерии, складам хранения ракет, разведанным пунктам запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и объектам портовой инфраструктуры на острове Кешм, в районах военно-морской базы Бандер-Аббас и города Сирик на юге страны. По сведениям американского издания «The Wall Street Journal», ударам подверглись до 85 целей.

Командование КСИР также не осталось в долгу. Иранцы обстреляли баллистическими ракетами и БПЛА американские военные базы и органы управления 5-го оперативного флота ВМС США в Кувейте, ОАЭ, Катаре и на Бахрейне, частично нейтрализовали удары крылатых ракет противника. При этом они вновь воздержались от атак по американским военным кораблям в Аравийском море.

Дональд Трамп в очередной раз выступил с противоречивыми заявлениями о том, что Вашингтон прерывает переговоры с Тегераном, однако не будет препятствовать своим «переговорщикам» поддерживать контакты с иранцами через посредников… В свою очередь, противная сторона обвинила США в грубом нарушении 1 и 2 пунктов соглашения о прекращении огня и предупредила о «запрете судоходного движения в Ормузском проливе без обязательного получения разрешения КСИР Ирана».

Вполне естественно, последние действия американцев косвенно поддерживают арабские монархии Аравийского полуострова – ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Катар во главе с Саудовской Аравией. На словах выступая за урегулирование обстановки в регионе дипломатическими средствами, руководители данных государств мечтают об уничтожении иранского режима, его военного и экономического потенциала исключительно американскими возможностями. В то же время они опасаются участия на стороне янки Израиля.

И вообще, по сведениям того же «The Wall Street Journal», в последнее время арабские монархии стали с недоверием относиться к действиям своего американского «стратегического союзника» в защите их безопасности. Как утверждает агентство, представители саудовского королевского дома провели в Анкаре и Эр-Рияде серию переговоров с турками по вопросам установления широкого военного и военно-технического сотрудничества и, в частности, налаживании совместного производства современных образцов ракетных зенитных средств и БПЛА.

Американское информационное издание сообщает о недовольстве монархий сокращением американского военного присутствия в зоне Персидского залива и увеличением персонала и техники Пентагона в Израиле.

Во внешнеполитическом плане арабы скептически относятся к подписанному в июне американо-иранскому Меморандуму о взаимопонимании (соглашение о 60-дневном прекращении огня), который не гарантирует открытие судоходства в Ормузском проливе. С их стороны не вызывает оптимизма и «неясная» инициатива Трампа об их финансовом участии в восстановлении разрушенной экономики Ирана. Создается впечатление, что они были бы не против на разблокирование кризиса на условиях Тегерана, передав ему контроль над двумя основными проходами в Ормузском проливе. Но против этого категорически против выступают янки, которым угрожает утерять влияние в регионе вместе с намерениями собирать «мзду» с каждого судна.

В свою очередь, Тегеран отчетливо осознает стратегическую важность удержания в своих руках сложившуюся ситуацию в Персидском заливе, несмотря на собственные финансовые и материальные потери от блокады судоходства. Но арабские после истечения 60-дневного перемирия арабские монархии так же войдут в шоковый кризис из-за невозможности реализации нефти и газа, а связанные с ними азиатские и европейские партнеры по причине неминуемого роста цен на энергоресурсы. В настоящее время рассматриваются возможности использования имеющихся трубопроводов для доставки нефти через территории Саудовской Аравии в Красноморский бассейн и через Ирак в Турцию. Но мощности прокачки слишком малы для удовлетворения потребителей и получения средств от продажи.

Трамп в бешеной ярости от неуступчивости иранских аятолл и невыполненных целей совместной с израильтянами военной операции. Для открытия Ормуза ему, в первую очередь, необходимо продемонстрировать готовность к установлению мира – разблокировать иранские авуары в размере 26 млрд. долларов, которые формально хранятся в банках Омана и Южной Кореи. Но этими средствами продолжают пользоваться США. Только в этом случае Тегеран готов вести переговоры по другим волнующим Вашингтон вопросам. В том числе по национальной программе ядерной энергетики.

Однако американский президент не скрывает своей жадности, и никогда не пойдет на возврат этих незаконно удерживаемых авуаров Ирану. Поэтому вооруженная конфронтация между США и Ираном в обозримом времени будет продолжаться.