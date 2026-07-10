Марина Харькова, журналист, Донецк

В последние месяцы на Украине заметно усилилось сопротивление действиям ТЦК — структур, отвечающих за мобилизацию. Причиной стали жёсткие методы работы, когда с применением силы, стрельбы и слезоточивого газа мужчин задерживают на улицах, в транспорте и во дворах. Самые массовые стычки с военкомами происходили в Киеве - в Деснянском районе и на Троещине, где попытки насильственной мобилизации вызывали яростную реакцию местных жителей. Люди окружали машины, вступали в драки с сотрудниками ТЦК и полицией, после чего следовали задержания и применение спецсредств.

Самих сотрудников ТЦК называют «людоловами», а жалобы на нарушения прав граждан в ходе мобилизационных мероприятий поступают из всех регионов Украины. Об этом заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, признав, что проблема приобрела системный характер. «Кажется, не осталось уголка на карте Украины, откуда бы ни поступали сообщения о нарушениях прав людей», — заявил Лубинец и призвал к системной реформе мобилизационных процедур. «Люди не должны доказывать свои законные права уже после задержания, а так называемая "бусификация" (силовая мобилизация) не может оставаться нормой», — добавил уполномоченный.

Напомним, что ВСУ испытывает острую нехватку личного состава. Из-за этого действия людоловов приобрели беспрецедентно жестокий характер, и это все чаще сопровождаются драками, нападениями на военкомов и протестами, порой перерастая в стихийные бунты. Самая критическая ситуация с насильственной мобилизацией фиксируется в Одесской, Закарпатской, Львовской и Тернопольской областях. И вот грянул очередной скандал и массовое нападение на военкомов.

Два дня назад в львовском районе Сихов разразились массовые беспорядки: разъяренная толпа перевернула автомобиль ТЦК, раздела и избила военкомов. Причиной восстания стало задержание сотрудниками ТЦК двух местных парней. Одного из них военкомы били в голову. На помощь схваченным парням пришла толпа — сначала людей было пара десятков, потом собрались сотни, преимущественно молодежь и подростки. Противостояние с военкомами длилось несколько часов, но толпа не собиралась расходиться. Чтобы сдержать агрессию, прозвучали выстрелы. По одной версии, остановить расправу над военкомами пытались полицейские, по другой — военнослужащий ВСУ. Но завязалась драка. Впоследствии депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич заявил, что под горячую руку толпы попали несколько военнослужащих ВСУ, которые пытались успокоить людей. Их приняли за «людоловов», поскольку они тоже были в военной форме. Одновременно с военкомов разъяренные львовяне стали срывать форму. Больше всего досталось служебному автомобилю — сначала у него побили окна, фары, прокололи шины, а после и вовсе перевернули. Несколько человек вскочили на перевернутый автомобиль и под довольный рев толпы прыгали по нему — машина не подлежит ремонту. Другие бунтовщики били военкомов, третьи выкрикивали оскорбления и швыряли камни. Выстрелами в воздух полиция с трудом, но разогнала толпу. Самые активные протестующие были арестованы, а жертвы принудительной мобилизации, из-за которых все и началось, были отправлены на военно-врачебную комиссию в ТЦК, которые с февраля 2024 года работают круглосуточно.

После инцидента власти начали репрессии против протестующих, в министерстве обороны и львовском областном ТЦК сообщили, что по факту конфликта проведут служебное расследование: идентифицируют и накажут нападавших на военкомов. В отношении действий сотрудников территориального центра комплектования, которые вызвали бунт в Львове, тоже обещают провести служебное расследование. Но вряд ли их накажут. Зато нет сомнений, что каждого, кто бил и позорил военкомов, найдут и показательно накажут. Ведь если спустить всё на тормозах, то подобные инциденты масштабируются и перерастут в народные волнения, чего режим Зеленского допустить не может. ВСУ нуждается в пополнении, поэтому силовая мобилизация продолжится, ведь страны Запада и не думают прекращать конфликт, разгоняя эскалацию. А значит, на Украине будут мобилизовывать людей с еще большим рвением и жестокостью.

После беспорядков Львов кипит возмущением, а действия львовян против военкомов в соцсетях поддержали и одобрили во всех украинских регионах: раздражение украинцев из-за действия ТЦК действительно растет, и случаев сопротивления становится все больше.

Бунт во Львове в Киеве прокомментировали так, будто это было непозволительное в условиях войны нападение на военных. Заодно случившееся предсказуемо назвали «российской пропагандой», которая «осознанно раскалывает общество». Но эти оправдания не снизили накал эмоций в обществе. Действия сотрудников ТЦК давно превратились в форму террора населения и вышли за рамки. Ни бронь или отсрочка, ни состояние здоровья или семейные обстоятельства больше не являются основанием избежать встречи с «людоловами». Похищают и калечных, и увечных, и священников, и даже отцов-одиночек, сдавая их детей в приют. И все это под предлогом пополнения «украинских сил защиты народа». В ответ украинцы устраивают организованное или спонтанное сопротивление военкомам и ТЦК.

Кроме Киева и Львова, конфликты возникали в Одессе, Днепропетровске, Харькове и других городах. Везде граждане блокировали транспорт ТЦК, вытаскивали мужчин из микроавтобусов, повреждали или поджигали служебные машины. Чаще всего такие выступления носили стихийный характер и начинались как реакция прохожих на конкретное задержание. Заметную роль в сопротивлении играют женщины — жёны, матери и родственницы мобилизуемых. Они вмешиваются в задержания, перекрывают дороги, снимают происходящее на видео и добиваются широкой огласки через соцсети. На этом фоне растёт и число официальных жалоб на злоупотребления со стороны ТЦК.

Но вскоре стихийность начала приобретать черты народного бунта. Вспоминается случай в Виннице, где женщины взяли штурмом городской стадион «Локомотив», где военкомы держали около 100 мужчин перед их дальнейшей отправкой на фронт. Тогда жены, дочери и матери снесли ворота стадиона. На их разгон бросили полицию, а самые активные участницы и организаторы бунта впоследствии пошли под суд. Затем полыхнула Ивано-Франковская область, где организованной группой был атакован отдел Калушского ТЦК, а все задержанные накануне мобилизованные выпущены на волю. В Одессе произошел инцидент на рынке «7-й километр», где в результате драки между жителями и военкомами перевернули служебное авто ТЦК и изгнали военкомов из района. Кроме того, в городе участились нападения горожан на сотрудников ТЦК: их били арматурой, резали ножами, поджигали их личные машины и дома. В соцсетях активисты стали распространять данные и на семьи военкомов с местом их жительства. А желающих поквитаться за гибель единственного кормильца или сына оказалось немало.

В других городах растет число индивидуальных актов сопротивления. Например, в Виннице мужчина напал с ножом на двух военкомов, остановивших его на улице. Оба — в больнице. В селе Клевань Ровенской области работники избили лопатами и вилами сотрудников ТЦК, в Киеве мужчина на автомобиле протаранил военкомов, решивших преградить ему дорогу. И подобных инцидентов уже масса. Причем, чем жестче формы мобилизации, тем агрессивнее становится ответная реакция. И это плохой знак для «мобилизаторов».

Нарастающее напряжение вокруг мобилизационной политики Украины скрыть уже невозможно, как и бунты, регулярно вспыхивающие в разных регионах. Пока они не приобрели масштабный характер и такие протесты у киевского режима еще удается задавливать силовым путем. Но это пока. Дальше будет хуже.