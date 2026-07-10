Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
10 июля 2026 / 15:36
КОТИРОВКИ
USD
10/07
75.9300
EUR
10/07
86.5906
Новости часа
При Трампе единства в НАТО все меньше. Мнение Реалии отношений Вашингтона и остальных членов альянса плачевны – экс-главком НАТО
Москва
10 июля 2026 / 15:36
Котировки
USD
10/07
currency
75.9300
0.0000
EUR
10/07
currency
86.5906
0.0000
При Трампе единства в НАТО все меньше. Мнение
При Трампе единства в НАТО все меньше. Мнение
10 июля 2026 / 15:12
Реалии отношений Вашингтона и остальных членов альянса плачевны – экс-главком НАТО
Реалии отношений Вашингтона и остальных членов альянса плачевны – экс-главком НАТО
10 июля 2026 / 14:45
США оказались в стратегическом тупике, считает гуру американской внешней политики
США оказались в стратегическом тупике, считает гуру американской внешней политики
10 июля 2026 / 14:42
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / США: после империи / Трамп 2.0
Безопасность
США оказались в стратегическом тупике, считает гуру американской внешней политики
США оказались в стратегическом тупике, считает гуру американской внешней политики США оказались в стратегическом тупике, считает гуру американской внешней политики

Соединенные Штаты в конфликте с Ираном оказались в стратегическом тупике, так как ни один из подходов вашингтонской администрации к Тегерану не сработал. Такое мнение выразил один из наиболее авторитетных американский специалистов области внешней политики - бывший директор планирования политики Госдепартамента США (2001-2003) при Джордже Буше-младшем и экс-глава американского Совета по международным отношениям Ричард Хаас газете The New York Times.

Соединенные Штаты в конфликте с Ираном оказались в стратегическом тупике, так как ни один из подходов вашингтонской администрации к Тегерану не сработал. Такое мнение выразил один из наиболее авторитетных американский специалистов области внешней политики - бывший директор планирования политики Госдепартамента США (2001-2003) при Джордже Буше-младшем и экс-глава американского Совета по международным отношениям Ричард Хаас газете The New York Times.

"Мы оказались в своего рода стратегическом тупике", - считает он. Хаас пояснил, что чем больше американцы атакуют Иран, тем больше иранцы наносят ударов по нефтяной и энергетической инфраструктуре стран Персидского залива. "И администрация [президента США Дональда Трампа] до сих пор не придумала, как защитить эти объекты", - добавил эксперт.

Хаас подчеркнул, что Трамп "изначально надеялся, что сможет с помощью бомбардировок добиться смены режима [в Тегеране], затем он рассчитывал, что сможет с помощью бомбардировок добиться капитуляции [Ирана], но ни то, ни другое не сработало".

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В результате ударов с воздуха погиб в том числе верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Затем в швейцарском Бюргенштоке прошли переговоры США и Ирана при посредничестве Дохи и Исламабада по реализации меморандума. Как отмечалось в совместном заявлении Катара и Пакистана после первого раунда, встреча с участием представителей Ирана и США прошла в позитивной и конструктивной атмосфере, был достигнут обнадеживающий прогресс, в том числе создана основа для проведения дальнейших технических консультаций.

Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.

  • new_top
Теги:
#сша
#тупик
#стратегия
Также по теме:
09.07.2026 16:15
В Кремле прокомментировали решение Трампа передать Киеву лицензию на Patriot
09.07.2026 14:45
Трамп считает, что Испания "исправилась" после угроз прекратить торговлю
09.07.2026 13:46
Песков: Трамп заблуждается, полагая, что эскалация на Украине будет способствовать миру
09.07.2026 12:16
Иран обвинил США в военных преступлениях после новых атак
09.07.2026 10:20
Трамп: новые удары по Ирану стали возмездием за атаки на суда в Ормузе
08.07.2026 19:32
Испания отреагировала на угрозу Трампа прекратить торговлю
08.07.2026 17:59
Трамп заявил, что Турция получит истребители F-35
08.07.2026 15:30
Трамп считает, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует
08.07.2026 14:45
Рютте назвал недавние удары по Ирану "абсолютно необходимыми"
08.07.2026 14:15
ВС Ирана пообещали "решительный ответ" на атаки США
При Трампе единства в НАТО все меньше. Мнение
При Трампе единства в НАТО все меньше. Мнение
Реалии отношений Вашингтона и остальных членов альянса плачевны – экс-главком НАТО
Реалии отношений Вашингтона и остальных членов альянса плачевны – экс-главком НАТО
США оказались в стратегическом тупике, считает гуру американской внешней политики
США оказались в стратегическом тупике, считает гуру американской внешней политики
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
14:17
Визит министра образования РФ на Курилы вызвал протесты в Токио
13:30
Захарова: за неделю жертвами атак ВСУ стали 38 мирных жителей РФ
13:14
ФОМ: о доверии Путину заявили 69% опрошенных россиян
12:59
Азаров считает пустышкой получение Украиной права производить Patriot
12:46
Россия депортировала 14,6 тыс. иностранцев в рамках операции "Нелегал-2026"
12:33
ШОС и Лаос подписали меморандум о статусе партнера организации по диалогу
12:16
Столица Кубы уже несколько дней живет практически без электричества и связи
11:58
Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии
11:38
Стала известна предварительная причина смерти двух девочек в Туве
11:19
В Будапеште прошел массовый митинг против действий Мадьяра
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО