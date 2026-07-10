США оказались в стратегическом тупике, считает гуру американской внешней политики

Соединенные Штаты в конфликте с Ираном оказались в стратегическом тупике, так как ни один из подходов вашингтонской администрации к Тегерану не сработал. Такое мнение выразил один из наиболее авторитетных американский специалистов области внешней политики - бывший директор планирования политики Госдепартамента США (2001-2003) при Джордже Буше-младшем и экс-глава американского Совета по международным отношениям Ричард Хаас газете The New York Times.

Соединенные Штаты в конфликте с Ираном оказались в стратегическом тупике, так как ни один из подходов вашингтонской администрации к Тегерану не сработал. Такое мнение выразил один из наиболее авторитетных американский специалистов области внешней политики - бывший директор планирования политики Госдепартамента США (2001-2003) при Джордже Буше-младшем и экс-глава американского Совета по международным отношениям Ричард Хаас газете The New York Times.

"Мы оказались в своего рода стратегическом тупике", - считает он. Хаас пояснил, что чем больше американцы атакуют Иран, тем больше иранцы наносят ударов по нефтяной и энергетической инфраструктуре стран Персидского залива. "И администрация [президента США Дональда Трампа] до сих пор не придумала, как защитить эти объекты", - добавил эксперт.

Хаас подчеркнул, что Трамп "изначально надеялся, что сможет с помощью бомбардировок добиться смены режима [в Тегеране], затем он рассчитывал, что сможет с помощью бомбардировок добиться капитуляции [Ирана], но ни то, ни другое не сработало".

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В результате ударов с воздуха погиб в том числе верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Затем в швейцарском Бюргенштоке прошли переговоры США и Ирана при посредничестве Дохи и Исламабада по реализации меморандума. Как отмечалось в совместном заявлении Катара и Пакистана после первого раунда, встреча с участием представителей Ирана и США прошла в позитивной и конструктивной атмосфере, был достигнут обнадеживающий прогресс, в том числе создана основа для проведения дальнейших технических консультаций.

Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.