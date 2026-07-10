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Азаров считает пустышкой получение Украиной права производить Patriot
Азаров считает пустышкой получение Украиной права производить Patriot Азаров считает пустышкой получение Украиной права производить Patriot

Возможность получения Украиной лицензии на собственное производство зенитных ракетных комплексов Patriot на территории страны - это пустышка. Такое мнение выразил бывший премьер Украины (занимал пост в 2010-2014) Николай Азаров в беседе с ТАСС.

Возможность получения Украиной лицензии на собственное производство зенитных ракетных комплексов Patriot на территории страны - это пустышка. Такое мнение выразил бывший премьер Украины (занимал пост в 2010-2014) Николай Азаров в беседе с ТАСС.

"Это, по моему мнению, самая настоящая пустышка. С барского плеча скинул: производи! Можно поинтересоваться, а кто в мире-то производит по этим лицензиям, например, какие страны? Япония да США, все. И вот теперь страна с разрушенной производственной базой, с разрушенной экономикой под обстрелами будет налаживать производство ракет Patriot. Ну это самая настоящая глупость, которая не будет реализована. В лучшем случае где-то будут их производить и поставлять на Украину, и цеплять какой-нибудь лейбл "сделано на Украине", - указал Азаров.

Вместе с тем, по его словам, и этот вариант маловероятен, поскольку производство Patriot - сложный технологический процесс, а на самой Украине сейчас нет ни базы, ни кадров, ни соответствующих линий, ни оборудования. Как только на Украине начнет что-то сооружаться в этих целях, это будет легко "вычислить и разбомбить", добавил экс-премьер.

Некоторое время назад президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон передаст Киеву лицензию на производство зенитных ракетных комплексов Patriot. Согласно оценкам агентства Bloomberg, реализовать предложение главы вашингтонской администрации "не будет просто и быстро".

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Теги:
#право
#patriot
#производство
#азаров
#киев
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