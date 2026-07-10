Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
10 июля 2026 / 15:36
КОТИРОВКИ
USD
10/07
75.9300
EUR
10/07
86.5906
Новости часа
При Трампе единства в НАТО все меньше. Мнение Реалии отношений Вашингтона и остальных членов альянса плачевны – экс-главком НАТО
Москва
10 июля 2026 / 15:36
Котировки
USD
10/07
currency
75.9300
0.0000
EUR
10/07
currency
86.5906
0.0000
При Трампе единства в НАТО все меньше. Мнение
При Трампе единства в НАТО все меньше. Мнение
10 июля 2026 / 15:12
Реалии отношений Вашингтона и остальных членов альянса плачевны – экс-главком НАТО
Реалии отношений Вашингтона и остальных членов альянса плачевны – экс-главком НАТО
10 июля 2026 / 14:45
США оказались в стратегическом тупике, считает гуру американской внешней политики
США оказались в стратегическом тупике, считает гуру американской внешней политики
10 июля 2026 / 14:42
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / США: после империи / НАТО против России
Безопасность
Реалии отношений Вашингтона и остальных членов альянса плачевны – экс-главком НАТО
Реалии отношений Вашингтона и остальных членов альянса плачевны – экс-главком НАТО Реалии отношений Вашингтона и остальных членов альянса плачевны – экс-главком НАТО

Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (в 2009-2013 годах) Джеймс Ставридис порекомендовал странам альянса взять паузу и в ближайшие два года не проводить саммиты глав государств и правительств.

Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (в 2009-2013 годах) Джеймс Ставридис порекомендовал странам альянса взять паузу и в ближайшие два года не проводить саммиты глав государств и правительств.

"НАТО должна сократить частоту проведения саммитов на время этой паузы. В ближайшие два года необходимости в новом саммите нет, достаточно одной ежегодной встречи министров обороны. Также нет необходимости в привычной россыпи встреч на более низком уровне. Ежедневную работу комитетов альянса можно легко приостановить", - написал Ставридис в колонке для агентства Bloomberg.

Он пояснил, что по итогам саммита НАТО в Анкаре "любой рациональный наблюдатель скажет, что реалии отношений Вашингтона и остальных членов альянса плачевны и что в ближайшее время в них едва ли возможно улучшение". По его словам, это вряд ли означает, что дни НАТО сочтены, но "враждебность со стороны Вашингтона не сойдет на нет в последние два года администрации [президента США Дональда] Трампа". Ставридис предложил странам НАТО взять "паузу", аналогично тому, как это делают супруги в случае постоянных конфликтов, чтобы дать шанс браку и не подавать сразу на развод. "Союзникам по НАТО нужно подумать о чем-то подобном, если они хотят сохранить 77-летний пакт", - написал Ставридис.

В частности, это предполагало бы продолжение наращивания оборонных расходов союзниками США по альянсу, укрепление европейского военно-промышленного комплекса и военного потенциала, в том числе средств ядерного сдерживания. Также союзники США могли бы принять участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе в качестве "коалиции желающих", направлять поддержку Украине исключительно по каналам Евросоюза, а не НАТО.

  • new_top
Теги:
#кризис
#нато
#сша
Также по теме:
09.07.2026 16:15
В Кремле прокомментировали решение Трампа передать Киеву лицензию на Patriot
09.07.2026 14:45
Трамп считает, что Испания "исправилась" после угроз прекратить торговлю
09.07.2026 13:46
Песков: Трамп заблуждается, полагая, что эскалация на Украине будет способствовать миру
09.07.2026 12:16
Иран обвинил США в военных преступлениях после новых атак
09.07.2026 10:20
Трамп: новые удары по Ирану стали возмездием за атаки на суда в Ормузе
08.07.2026 19:32
Испания отреагировала на угрозу Трампа прекратить торговлю
08.07.2026 17:59
Трамп заявил, что Турция получит истребители F-35
08.07.2026 15:30
Трамп считает, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует
08.07.2026 14:45
Рютте назвал недавние удары по Ирану "абсолютно необходимыми"
08.07.2026 14:15
ВС Ирана пообещали "решительный ответ" на атаки США
При Трампе единства в НАТО все меньше. Мнение
При Трампе единства в НАТО все меньше. Мнение
Реалии отношений Вашингтона и остальных членов альянса плачевны – экс-главком НАТО
Реалии отношений Вашингтона и остальных членов альянса плачевны – экс-главком НАТО
США оказались в стратегическом тупике, считает гуру американской внешней политики
США оказались в стратегическом тупике, считает гуру американской внешней политики
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
14:17
Визит министра образования РФ на Курилы вызвал протесты в Токио
13:30
Захарова: за неделю жертвами атак ВСУ стали 38 мирных жителей РФ
13:14
ФОМ: о доверии Путину заявили 69% опрошенных россиян
12:59
Азаров считает пустышкой получение Украиной права производить Patriot
12:46
Россия депортировала 14,6 тыс. иностранцев в рамках операции "Нелегал-2026"
12:33
ШОС и Лаос подписали меморандум о статусе партнера организации по диалогу
12:16
Столица Кубы уже несколько дней живет практически без электричества и связи
11:58
Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии
11:38
Стала известна предварительная причина смерти двух девочек в Туве
11:19
В Будапеште прошел массовый митинг против действий Мадьяра
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО