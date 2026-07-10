Реалии отношений Вашингтона и остальных членов альянса плачевны – экс-главком НАТО

Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (в 2009-2013 годах) Джеймс Ставридис порекомендовал странам альянса взять паузу и в ближайшие два года не проводить саммиты глав государств и правительств.

Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (в 2009-2013 годах) Джеймс Ставридис порекомендовал странам альянса взять паузу и в ближайшие два года не проводить саммиты глав государств и правительств.

"НАТО должна сократить частоту проведения саммитов на время этой паузы. В ближайшие два года необходимости в новом саммите нет, достаточно одной ежегодной встречи министров обороны. Также нет необходимости в привычной россыпи встреч на более низком уровне. Ежедневную работу комитетов альянса можно легко приостановить", - написал Ставридис в колонке для агентства Bloomberg.

Он пояснил, что по итогам саммита НАТО в Анкаре "любой рациональный наблюдатель скажет, что реалии отношений Вашингтона и остальных членов альянса плачевны и что в ближайшее время в них едва ли возможно улучшение". По его словам, это вряд ли означает, что дни НАТО сочтены, но "враждебность со стороны Вашингтона не сойдет на нет в последние два года администрации [президента США Дональда] Трампа". Ставридис предложил странам НАТО взять "паузу", аналогично тому, как это делают супруги в случае постоянных конфликтов, чтобы дать шанс браку и не подавать сразу на развод. "Союзникам по НАТО нужно подумать о чем-то подобном, если они хотят сохранить 77-летний пакт", - написал Ставридис.

В частности, это предполагало бы продолжение наращивания оборонных расходов союзниками США по альянсу, укрепление европейского военно-промышленного комплекса и военного потенциала, в том числе средств ядерного сдерживания. Также союзники США могли бы принять участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе в качестве "коалиции желающих", направлять поддержку Украине исключительно по каналам Евросоюза, а не НАТО.