ФОМ: о доверии Путину заявили 69% опрошенных россиян

Уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 69%. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного с 3 по 5 июля среди 1,5 тыс. жителей страны.

Уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 69%. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного с 3 по 5 июля среди 1,5 тыс. жителей страны.

"О доверии Владимиру Путину заявили 69% россиян. Также большинство населения (71%) считает, что глава государства хорошо выполняет свою работу", - следует из материалов соцслужбы.

Как отмечается, положительную оценку работы правительства дали 45% респондентов. О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 52% сограждан.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 35%, ЛДПР - 11%, КПРФ - 9%, "Новых людей" - 7%, "Справедливой России" - 3%.