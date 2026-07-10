При Трампе единства в НАТО все меньше. Мнение

Президент США Дональд Трамп заявил союзникам по НАТО о своем желании сохранить Соединенные Штаты в составе альянса. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

По его словам, на закрытой встрече в Анкаре американский лидер также заявил, что США готовы продолжать продавать оружие своим союзникам независимо от того, как оно будет использоваться. Как информирует в свою очередь газета Politico, публичная критика НАТО со стороны Трампа сменилась за закрытыми дверьми более сдержанными и во многом комплиментарными формулировками.

В апреле Трамп сообщил, что чувствует отвращение к НАТО и рассматривает вопрос о выходе страны из альянса. В беседе с газетой The Daily Telegraph глава американской администрации пояснил, что рассматривает возможность пересмотра участия США в НАТО, так как альянс не поддержал Вашингтон в войне с Тегераном. В этом же интервью американский лидер назвал НАТО "бумажным тигром" и признался, что никогда не испытывал особых симпатий к альянсу.

"Мы хотим остаться с вами", - заявил Трамп на закрытой встрече с лидерами стран НАТО в среду, по свидетельству одного из ее участников, которое приводит Politico. По его оценкам, "настроение в зале было значительного лучше, чем казалось прежде".

Однако Трамп заявил в Анкаре на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте на полях саммита: "<...> Я очень разочарован в НАТО, мы платим слишком много, на миллиарды и миллиарды долларов больше, и это нечестно. Мы защищаем их. Мы защищаем их, но они ничего для нас не делают".

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев отмечает, что «главный итог саммита НАТО - это сам факт его проведения и то, что НАТО все-таки собралось, и то, что они не передрались на фоне попыток Америки лавировать между европейской позицией и позицией выстраивания отношений с Россией. Но, в конечном счете, главное, что единый фронт против России не состоялся несмотря, ни на что. Это, наверное, главное».

По словам эксперта, «если оценить единство альянса на сегодняшний день, то европейские страны уже выносят США за скобки НАТО. Другой вопрос, что правление Трампа не бесконечно, и в случае прихода в власти в США политика-атлантиста, Европа и США быстренько найдут общий язык. Но сейчас Америка и европейское НАТО - это две большие разницы. Поэтому единства в НАТО становится все меньше, но это происходит пока Трамп у власти в США. А тот играет на нескольких досках одновременно. У него и Иран, и Израиль, и его европейское НАТО интересует в меньшей степени. Единственное, что он требует от них это чтобы они тратили деньги на вооружения, покупая его или лицензии на его производство в США. А за этими пределами он не очень хочет вмешиваться в украинскую историю. Собственно это и есть главный водораздел. Трамп видит НАТО как денежный пылесос для развития своего военного блока, то есть чтобы НАТО покупал оружие, им воевал с Россией, или продавал его Украине. А НАТО США нужно в Персидском заливе - вот позиция Трампа. А позиция европейцев в том, что нужно решить украинский вопрос предпочтительнее на поле боя. И здесь различия очень большие и не думаю, что пока Трамп будет президентом, они будут изменены хоть как-то».