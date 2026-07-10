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Захарова: за неделю жертвами атак ВСУ стали 38 мирных жителей РФ
Захарова: за неделю жертвами атак ВСУ стали 38 мирных жителей РФ Захарова: за неделю жертвами атак ВСУ стали 38 мирных жителей РФ

В результате атак боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшую неделю пострадали 270 мирных жителей России, еще 38 погибли. Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

В результате атак боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшую неделю пострадали 270 мирных жителей России, еще 38 погибли. Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"За минувшую неделю от рук боевиков ВСУ пострадали 308 мирных жителей. Из них 38 человек погибли, включая 1 ребенка, 270 ранены, в том числе 8 детей", - следует из комментария об украинском кризисе.

По словам дипломата, нацистский режим Зеленского "пытается усилить террор против мирного населения и гражданской инфраструктуры РФ". "Это нужно, чтобы продемонстрировать западным кураторам "эффективность" применения поставляемого ими оружия и востребованность дальнейшего наращивания военной помощи Украине, а, фактически, переложить на них ответственность за свои преступления. Ведь все, кто оказывают помощь Киеву, де-факто становятся соучастниками финансирования терроризма с его стороны", - указала Захарова.

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Теги:
#погибшие
#атаки
#всу
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#россия.
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