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Hürriyet: Турция продала российские ракетные системы С-400 одной из стран Персидского залива
Hürriyet: Турция продала российские ракетные системы С-400 одной из стран Персидского залива Hürriyet: Турция продала российские ракетные системы С-400 одной из стран Персидского залива

Зенитные ракетные системы С-400, купленные Турцией у России, были проданы одной из стран Персидского залива. Об этом пишет турецкая проправительственная газета Hürriyet.

Зенитные ракетные системы С-400, купленные Турцией у России, были проданы одной из стран Персидского залива. Об этом пишет турецкая проправительственная газета Hürriyet.

"Согласно имеющимся данным, С-400 проданы третьей стране. О сделке будет объявлено 10 июля. С-400 отправляются в одну из стран Персидского залива. Вчера велась работа над устранением некоторых проблем, к полуночи они устранены. Одни называют Объединенные Арабские Эмираты, другие - Катар, лучше всего дождаться официального заявления", - указал обозреватель издания Абдюлькадир Сельви.

Днем ранее эта же газета информировала о поисках Анкарой юридической формулы, которая бы удовлетворила США, для выхода из-под действия американских санкций CAATSA и возвращения в программу производства истребителя нового поколения F-35, в связи с чем обсуждается вопрос продажи ЗРК в одну из стран Персидского залива. 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом на саммите НАТО в Анкаре 7-8 июля выразил уверенность в возвращении Анкары в программу F-35. Сам президент США отмечал, что пока не принял решение на этот счет.

Турция в 2017 году приобрела у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. В октябре 2019 года компания "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") сообщала, что контракт на поставки систем выполнен. После заключения между Турцией и Россией контракта на поставку полкового комплекта С-400 Анкара была исключена из программы США по созданию F-35.

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Теги:
#персидский залив
#перепродажа
#с-400
#россия
#страна
#турция
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