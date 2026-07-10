Press TV: в Иране прощание с Хаменеи посетили свыше 40 млн человек

Церемонии прощания с погибшим верховным лидером Али Хаменеи в Иране и Ираке посетили десятки миллионов человек, это является рекордным показателем. Об этом информировал телеканал Press TV .

Церемонии прощания с погибшим верховным лидером Али Хаменеи в Иране и Ираке посетили десятки миллионов человек, это является рекордным показателем. Об этом информировал телеканал Press TV.

Сообщается, что в траурных мероприятиях приняли участие порядка 43 млн человек, что делает их "самым масштабным шествием, которое когда-либо видел мир".

Прощание с Али Хаменеи, который погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля, началось в Тегеране 3 июля, участниками траурного мероприятия стали высокопоставленные делегации, прибывшие из по меньшей мере 100 стран.

С 4 по 5 июля тело аятоллы находилось в Мосалле Тегерана. 6 июля в Тегеране прошло траурное шествие по основным улицам, после чего тело было доставлено в главный религиозный центр Ирана - город Кум, где 7 июля состоялись траурные церемонии. В тот же день вечером тело Али Хаменеи было отправлено в Ирак, где были организованы отдельные церемонии прощания для местных мусульман-шиитов в Наджафе и Кербеле. Погребение погибшего верховного лидера состоялось 9 июля в его родном Мешхеде.