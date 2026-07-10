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Школьники в новом учебном году в совокупности проведут на каникулах почти месяц
Школьники в новом учебном году в совокупности проведут на каникулах почти месяц Школьники в новом учебном году в совокупности проведут на каникулах почти месяц

Школьники в совокупности почти месяц проведут на каникулах в новом учебном году - осенние, зимние и весенние каникулы будут продолжаться 29 дней, а учиться придется 170 дней, исключение только для первоклашек. Об этом со ссылкой на рекомендации Минпросвещения сообщает ТАСС.

Школьники в совокупности почти месяц проведут на каникулах в новом учебном году - осенние, зимние и весенние каникулы будут продолжаться 29 дней, а учиться придется 170 дней, исключение только для первоклашек. Об этом со ссылкой на рекомендации Минпросвещения сообщает ТАСС.

Так, продолжительность обучения в 2026-27 учебном году для 2-х -11-х классов составит 170 дней, для первоклассников - 165 дней.

Общее количество каникулярных дней в течение учебного года для учащихся 2-11 классов составит 29 дней, а с учетом летних - 126 дней. Для первоклассников с дополнительными каникулами - 36 дней в течение учебного года.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов отмечал, что осенние, зимние и весенние каникулы должны составлять не менее девяти дней в каждом случае для полноценного восстановления детей.

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#каникулы
#учебный год
#школьники
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#каникулы
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