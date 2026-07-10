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Число погибших при землетрясении в Венесуэле достигло 3 889
Число погибших при землетрясении в Венесуэле достигло 3 889 Число погибших при землетрясении в Венесуэле достигло 3 889

Число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле возросло до 3 889. Соответствующие данные приводит в своем Telegram-канале председатель Национальной ассамблеи (парламента) боливарианской республики Хорхе Родригес.

Число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле возросло до 3 889. Соответствующие данные приводит в своем Telegram-канале председатель Национальной ассамблеи (парламента) боливарианской республики Хорхе Родригес.

Он отметил, что ранения получили 16 740 человек, 17 907 - остались без крова. Полностью разрушены 190 зданий, 856 получили серьезные повреждения. В ходе поисково-спасательных операций были спасены 6 462 человека, 28 836 человек прошли лечение в медучреждениях. Помощь оказана 86 794 семьям, пострадавшим передано 9 603 тонны продуктов питания.

Землетрясение произошло в Венесуэле 24 июня. С разницей порядка 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в штате Яракуй.

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Теги:
#жертвы
#венесуэла.
#землетрясение
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