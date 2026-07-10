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Девять партий подали документы в ЦИК для выдвижения кандидатами в Госдуму
Девять партий подали документы в ЦИК для выдвижения кандидатами в Госдуму Девять партий подали документы в ЦИК для выдвижения кандидатами в Госдуму

Центральная избирательная комиссия РФ приняла документы от партии "Родина", необходимые для заверения списков кандидатов на выборах в Госдуму, сообщает ТАСС. Так, необходимую документацию для выдвижения кандидатов в комиссию представили уже девять партий.

Центральная избирательная комиссия РФ приняла документы от партии "Родина", необходимые для заверения списков кандидатов на выборах в Госдуму, сообщает ТАСС. Так, необходимую документацию для выдвижения кандидатов в комиссию представили уже девять партий.

Как ранее отмечала глава ЦИК РФ Элла Памфилова, предвыборные съезды для выдвижения кандидатов на предстоящие парламентские выборы провели 11 партий.

Свои документы для заверения списков уже представили все пять парламентских партий - "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия", а также четыре непарламентские партии - "Яблоко", Партия пенсионеров, "Коммунисты России" и "Родина".

Пять партий - ЛДПР, КПРФ, "Единая Россия", "Новые люди" и "Яблоко" - уже успешно прошли этап заверения списков. КПРФ также представила документы для регистрации федерального списка. Представить документы на выдвижение кандидатов партии могут не позднее 18:00 мск 12 июля.

К настоящему времени документы в ЦИК не представили партии "Зеленые" и Партия прямой демократии. Все 11 партий, проведших предвыборные съезды, обладают льготой, позволяющей зарегистрировать кандидатов в ГД без сбора подписей избирателей.

Всего право участвовать в выборах разного уровня в России имеют 17 политических партий.

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#цик
#документы
#выдвижение
#партии
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