В Чехии заявили, что не будут направлять финансирование Украине

Чехия воздержится от финансирования Украины. Об этом заявил премьер-министр Андрей Бабиш в интервью новостному порталу Idnes .

Чехия воздержится от финансирования Украины. Об этом заявил премьер-министр Андрей Бабиш в интервью новостному порталу Idnes.

"В силе остается то, что Украине мы денег не дадим. Мы продолжаем ее поддерживать с помощью снарядной инициативы, но из чешского бюджета никаких денег не будет", - указал он.

Бабиш отметил, что на саммите НАТО в Анкаре 7-8 июля была достигнута договоренность, что решение участвовать в финансовой помощи Украине принимает самостоятельно каждое государство. Чехия, по его словам, сфокусировалась на реализации плана повышения расходов на оборону до 2% ВВП. Республика сможет достичь такого показателя в 2027 году.

Прага два года назад выступила с инициативой закупки артиллерийских снарядов для Киева в третьих странах за счет западных государств. Чешское правительство, приступившее к работе в декабре прошлого года, отказалось от финансового участия в ней, продолжая координировать закупку крупнокалиберных боеприпасов.