CNN: Израиль в ближайшие дни вернет Ливану часть занятых территорий

Израиль готовится в ближайшие дни вернуть Бейруту контроль над частью территорий Ливана, которые заняты войсками еврейского государства. Об этом информировал телеканал CNN , ссылаясь на неназванного представителя американской администрации.

Израиль готовится в ближайшие дни вернуть Бейруту контроль над частью территорий Ливана, которые заняты войсками еврейского государства. Об этом информировал телеканал CNN, ссылаясь на неназванного представителя американской администрации.

Как отмечается, первая "пилотная зона", занимаемая Израилем, будет возвращена под контроль Ливана "в течение нескольких дней". "Дальнейшие пилотные зоны определены на картах. Центральное командование ВС США контактирует с обеими странами для достижения прогресса", - цитирует CNN американского чиновника.

По его словам, США "вскоре начнут связываться с международными партнерами, чтобы помочь правительству Ливана эффективно восстановить суверенитет в этих зонах и по всей стране в целом". Переговоры в закрытом формате по этому вопросу пройдут на следующей неделе в Риме, указывает телеканал.

26 июня Ливан и Израиль подписали рамочное соглашение по итогам пяти раундов переговоров, которые проходили в Вашингтоне. В соответствии с ним ливанские вооруженные силы постепенно восстановят "эффективный суверенный контроль над всей территорией страны". Будут разоружены неправительственные формирования и уничтожена их военная инфраструктура, что призвано обеспечить условия для вывода израильских войск из Южного Ливана.