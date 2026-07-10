В ДР Конго за сутки из-за лихорадки Эбола умерли 25 человек

Количество лабораторно подтвержденных летальных исходов из-за лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 625, увеличившись за минувшие сутки на 25. Соответствующие данные приводит министерство связи и по делам СМИ в ежедневном бюллетене.

Количество лабораторно подтвержденных летальных исходов из-за лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 625, увеличившись за минувшие сутки на 25. Соответствующие данные приводит министерство связи и по делам СМИ в ежедневном бюллетене.

Уточняется, что число случаев заражения составляет 1 792, или на 33 больше, чем накануне. Показатель смертности составляет 34,9%. В медучреждениях под наблюдением остаются 764 пациента.

Вместе с тем показатель отслеживания лиц, контактировавших с заболевшими в последние три недели, составляет 78,6%.

Нынешняя вспышка лихорадки Эбола началась 15 мая на востоке ДРК и в Уганде. Эпицентр находится в конголезской провинции Итури.