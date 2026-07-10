Количество лабораторно подтвержденных летальных исходов из-за лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 625, увеличившись за минувшие сутки на 25. Соответствующие данные приводит министерство связи и по делам СМИ в ежедневном бюллетене.
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Общество
В ДР Конго за сутки из-за лихорадки Эбола умерли 25 человек
10 июля 2026 / 15:30
© AP Photo/ Moses Sawasawa/ТАСС
Количество лабораторно подтвержденных летальных исходов из-за лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 625, увеличившись за минувшие сутки на 25. Соответствующие данные приводит министерство связи и по делам СМИ в ежедневном бюллетене.
Уточняется, что число случаев заражения составляет 1 792, или на 33 больше, чем накануне. Показатель смертности составляет 34,9%. В медучреждениях под наблюдением остаются 764 пациента.
Вместе с тем показатель отслеживания лиц, контактировавших с заболевшими в последние три недели, составляет 78,6%.
Нынешняя вспышка лихорадки Эбола началась 15 мая на востоке ДРК и в Уганде. Эпицентр находится в конголезской провинции Итури.
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