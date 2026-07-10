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Захарова: саммит НАТО в Анкаре оказался унижением для Зеленского
Захарова: саммит НАТО в Анкаре оказался унижением для Зеленского Захарова: саммит НАТО в Анкаре оказался унижением для Зеленского

Саммит Североатлантического альянса, который прошел 7-8 июля в Анкаре, оказался унижением для Владимира Зеленского, который озвучил лишь набор "хотелок". Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой об украинском кризисе.

Саммит Североатлантического альянса, который прошел 7-8 июля в Анкаре, оказался унижением для Владимира Зеленского, который озвучил лишь набор "хотелок". Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой об украинском кризисе.

"Состоявшийся 7-8 июля в Анкаре саммит НАТО был унизительным для Зеленского. Его не позвали на пленарное заседание, дав только кратко выступить на "форуме оборонных индустрий" альянса. Ничего нового собравшимся он и не поведал. В очередной раз озвучил свой обычный набор "хотелок", выпрашивая поставки систем ПРО и ПВО и боеприпасы к ним, рекламировал террористические "компетенции" ВСУ. Какой-либо внятной реакции натовцев на эти пассажи не последовало. Утешительным призом можно считать заключение украинцами нескольких двусторонних соглашений в рамках коррумпированного проекта "дроновых сделок". Еще более скоротечной оказалась совместная пресс-конференция с генсеком НАТО Марком Рютте. Зеленскому предоставили слово всего на четыре минуты без вопросов СМИ", - указала дипломат.

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Теги:
#анкара
#захарова
#нато
#зеленский
#саммит
#унижение
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