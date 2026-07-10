АЭС "Аккую" в Турции будет введена в эксплуатацию до конца текущего года, это приоритетная задача госкорпорации "Росатом". Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев, отвечая на вопрос ТАСС.
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Лихачев выразил уверенность в запуске АЭС "Аккую" до конца года
10 июля 2026 / 15:58
© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
АЭС "Аккую" в Турции будет введена в эксплуатацию до конца текущего года, это приоритетная задача госкорпорации "Росатом". Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев, отвечая на вопрос ТАСС.
"Разумеется, "Аккую" будет запущена в 2025 году, это наша главная задача. Там фактически уже идут допусковые операции, нет сомнений в том, что пуск произойдет до конца этого года. Вопрос лишь в том, когда мы сможем подключиться к сети", - сказал он при общении с журналистами.
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