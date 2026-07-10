Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
10 июля 2026 / 18:40
КОТИРОВКИ
USD
10/07
75.9300
EUR
10/07
86.5906
Новости часа
Названы регионы РФ с наибольшим уровнем курения табака El País: жертвами лесного пожара в Испании стали 12 человек
Москва
10 июля 2026 / 18:40
Котировки
USD
10/07
currency
75.9300
0.0000
EUR
10/07
currency
86.5906
0.0000
При Трампе единства в НАТО все меньше. Мнение
При Трампе единства в НАТО все меньше. Мнение
10 июля 2026 / 15:12
Реалии отношений Вашингтона и остальных членов альянса плачевны – экс-главком НАТО
Реалии отношений Вашингтона и остальных членов альянса плачевны – экс-главком НАТО
10 июля 2026 / 14:45
США оказались в стратегическом тупике, считает гуру американской внешней политики
США оказались в стратегическом тупике, считает гуру американской внешней политики
10 июля 2026 / 14:42
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность
Российские ВС за неделю освободили семь населенных пунктов
Российские ВС за неделю освободили семь населенных пунктов Российские ВС за неделю освободили семь населенных пунктов

Российские военнослужащие за прошедшую неделю освободили семь населенных пунктов, в том числе Константиновку. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские военнослужащие за прошедшую неделю освободили семь населенных пунктов, в том числе Константиновку. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В течение прошедшей недели активными действиями подразделений группировки войск "Север" взят под контроль населенный пункт Петро-Ивановка Харьковской области. В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" установлен контроль над населенными пунктами Дружелюбовка, Новый Мир, Чернещина и Шийковка Харьковской области. На прошедшей неделе подразделения Южной группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Константиновка Донецкой Народной Республики. Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Василевка Донецкой Народной Республики", - указали в российском оборонном ведомстве.

  • new_top
Теги:
#освобождение
#неделя
#вс рф
#населенные пункты.
Также по теме:
10.07.2026 15:44
Захарова: саммит НАТО в Анкаре оказался унижением для Зеленского
10.07.2026 14:59
В Чехии заявили, что не будут направлять финансирование Украине
10.07.2026 13:30
Захарова: за неделю жертвами атак ВСУ стали 38 мирных жителей РФ
10.07.2026 12:59
Азаров считает пустышкой получение Украиной права производить Patriot
09.07.2026 20:14
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 385 военных
09.07.2026 18:17
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 468 дронов ВСУ
09.07.2026 15:45
Российские ВС ударили по логистическим центрам ВСУ
09.07.2026 14:57
Песков: чем больше Киев будет атаковать Россию, тем шире будет буферная зона
09.07.2026 13:14
ВС РФ нанесли удар по перевозившим вооружение ВСУ ж/д локомотивам
08.07.2026 21:27
Рютте поощрил удары Киева по энергоинфраструктуре России
При Трампе единства в НАТО все меньше. Мнение
При Трампе единства в НАТО все меньше. Мнение
Реалии отношений Вашингтона и остальных членов альянса плачевны – экс-главком НАТО
Реалии отношений Вашингтона и остальных членов альянса плачевны – экс-главком НАТО
США оказались в стратегическом тупике, считает гуру американской внешней политики
США оказались в стратегическом тупике, считает гуру американской внешней политики
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
16:57
Названы регионы РФ с наибольшим уровнем курения табака
16:45
El País: жертвами лесного пожара в Испании стали 12 человек
16:29
Володин отметил, что дропперство исчезает как вид преступления
16:16
Российские ВС за неделю освободили семь населенных пунктов
15:58
Лихачев выразил уверенность в запуске АЭС "Аккую" до конца года
15:44
Захарова: саммит НАТО в Анкаре оказался унижением для Зеленского
15:30
В ДР Конго за сутки из-за лихорадки Эбола умерли 25 человек
15:14
CNN: Израиль в ближайшие дни вернет Ливану часть занятых территорий
14:59
В Чехии заявили, что не будут направлять финансирование Украине
14:45
Девять партий подали документы в ЦИК для выдвижения кандидатами в Госдуму
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО