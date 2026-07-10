Володин отметил, что дропперство исчезает как вид преступления

Дропперство постепенно исчезает как вид преступления благодаря закону об уголовном наказании за передачу банковских карт другим лицам. На это обратил внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин в " Максе ".

Дропперство постепенно исчезает как вид преступления благодаря закону об уголовном наказании за передачу банковских карт другим лицам. На это обратил внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин в "Максе".

"Спустя год МВД отмечает: дропперство постепенно исчезает как вид преступления. Это означает, что закон работает. Создан механизм эффективного противодействия вовлечению граждан, прежде всего подростков, в противоправную деятельность", - указал он.

По словам председателя ГД, на момент принятия закона правоохранители располагали информацией о тысячах счетов, которые могли использоваться в выводе денежных средств. За год после вступления в силу закона было возбуждено более 2 тыс. уголовных по введенной законом статье.

"Кроме того, известно порядка 1,5 тыс. случаев, когда владелец банковской карты, ставший дроппером, пошел на сотрудничество с полицией и помог раскрыть имена злоумышленников", - отметил он.

С 2021 года Госдумой принято 18 федеральных законов по защите граждан от мошенников, добавил Володин.