Не менее 12 человек погибли в результате лесного пожара, вспыхнувшего 9 июля в испанской провинции Альмерия. Об этом пишет газета El País, ссылаясь на власти автономного сообщества Андалусия.
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Общество
El País: жертвами лесного пожара в Испании стали 12 человек
10 июля 2026 / 16:45
© ТАСС/ Reuters/ Anadolu Agency
Не менее 12 человек погибли в результате лесного пожара, вспыхнувшего 9 июля в испанской провинции Альмерия. Об этом пишет газета El País, ссылаясь на власти автономного сообщества Андалусия.
По данным издания, вблизи автомагистрали упал электрический кабель, что, предположительно, спровоцировало возгорание. Вскоре огонь перекинулся на ближайший лесной массив.
К тушению пожара привлечены порядка 300 человек, в том числе сотрудники экстренных служб и военнослужащие подразделения по чрезвычайным ситуациям.
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