Названы регионы РФ с наибольшим уровнем курения табака

Регионами, где в июне был отмечен самый высокий процент распространенности потребления табака, стали Орловская область, Еврейская автономная область (ЕАО) и Республика Коми. Об этом со ссылкой на данные Минздрава РФ сообщает ТАСС .

Регионами, где в июне был отмечен самый высокий процент распространенности потребления табака, стали Орловская область, Еврейская автономная область (ЕАО) и Республика Коми. Об этом со ссылкой на данные Минздрава РФ сообщает ТАСС.

Так, в Орловской области показатель достиг 60% по соотношению выявления факторов риска курения табака к общему количеству граждан, прошедших диспансеризацию. На территории Еврейской автономной области показатель достиг 40%, а в Коми - 36%.

Вместе с тем в ряде регионов показатель за месяц наблюдается ниже 10%. Это Херсонская область - 9,9%, ДНР - 9,3%, Республика Мордовия - 9,2%, Республика Дагестан - 8,85%. В Республике Ингушетия показатель достиг 5,98%, в Краснодарском крае - 4,34% и в Чеченской Республике - 0,54%.

Самый высокий процент снижения фиксируется в Ненецком автономном округе. На территории региона распространенность снизилась более чем на 70% в сравнении с данными за начало года. При этом распространенность курения выросла в июне в Амурской области с 10,2% в январе до 19,1% в июне.