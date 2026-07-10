Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
10 июля 2026 / 20:11
КОТИРОВКИ
USD
10/07
75.9300
EUR
10/07
86.5906
Новости часа
Песков: Россия расширяет буферную зону на границе с Украиной Новак: дефицит топлива на рынке России наблюдается из-за "прилетов" по НПЗ
Москва
10 июля 2026 / 20:11
Котировки
USD
10/07
currency
75.9300
0.0000
EUR
10/07
currency
86.5906
0.0000
При Трампе единства в НАТО все меньше. Мнение
При Трампе единства в НАТО все меньше. Мнение
10 июля 2026 / 15:12
Реалии отношений Вашингтона и остальных членов альянса плачевны – экс-главком НАТО
Реалии отношений Вашингтона и остальных членов альянса плачевны – экс-главком НАТО
10 июля 2026 / 14:45
США оказались в стратегическом тупике, считает гуру американской внешней политики
США оказались в стратегическом тупике, считает гуру американской внешней политики
10 июля 2026 / 14:42
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Здравоохранение и медицина / Политика и религия
Общество
Названы регионы РФ с наибольшим уровнем курения табака
Названы регионы РФ с наибольшим уровнем курения табака Названы регионы РФ с наибольшим уровнем курения табака

Регионами, где в июне был отмечен самый высокий процент распространенности потребления табака, стали Орловская область, Еврейская автономная область (ЕАО) и Республика Коми. Об этом со ссылкой на данные Минздрава РФ сообщает ТАСС.

Регионами, где в июне был отмечен самый высокий процент распространенности потребления табака, стали Орловская область, Еврейская автономная область (ЕАО) и Республика Коми. Об этом со ссылкой на данные Минздрава РФ сообщает ТАСС.

Так, в Орловской области показатель достиг 60% по соотношению выявления факторов риска курения табака к общему количеству граждан, прошедших диспансеризацию. На территории Еврейской автономной области показатель достиг 40%, а в Коми - 36%.

Вместе с тем в ряде регионов показатель за месяц наблюдается ниже 10%. Это Херсонская область - 9,9%, ДНР - 9,3%, Республика Мордовия - 9,2%, Республика Дагестан - 8,85%. В Республике Ингушетия показатель достиг 5,98%, в Краснодарском крае - 4,34% и в Чеченской Республике - 0,54%.

Самый высокий процент снижения фиксируется в Ненецком автономном округе. На территории региона распространенность снизилась более чем на 70% в сравнении с данными за начало года. При этом распространенность курения выросла в июне в Амурской области с 10,2% в январе до 19,1% в июне.

  • new_top
Теги:
#табак
#регионы
#потребление
Также по теме:
10.07.2026 15:30
В ДР Конго за сутки из-за лихорадки Эбола умерли 25 человек
09.07.2026 21:33
Fox59: ушла из жизни последняя американка, болевшая полиомиелитом
09.07.2026 21:14
Почти четверть населения России составляют пожилые люди
09.07.2026 17:15
В ДР Конго число летальных исходов от Эболы достигло 600
09.07.2026 16:59
ВЦИОМ: 58% жителей России оценивают свой вес как превышающий норму
09.07.2026 11:41
Стоматологов планируют обязать делать анестезию при болезненных процедурах
06.07.2026 15:14
В ДРК число летальных исходов из-за Эболы превысило 500
03.07.2026 20:58
Число случаев эвтаназии в Нидерландах за 25 лет увеличилось более чем в 4 раза
03.07.2026 14:14
В ДР Конго число случаев заражения Эболой возросло до 1 460
30.06.2026 14:15
В ДРК число случаев заражения Эболой составило более 1,3 тыс.
При Трампе единства в НАТО все меньше. Мнение
При Трампе единства в НАТО все меньше. Мнение
Реалии отношений Вашингтона и остальных членов альянса плачевны – экс-главком НАТО
Реалии отношений Вашингтона и остальных членов альянса плачевны – экс-главком НАТО
США оказались в стратегическом тупике, считает гуру американской внешней политики
США оказались в стратегическом тупике, считает гуру американской внешней политики
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
18:44
Песков: Россия расширяет буферную зону на границе с Украиной
18:31
Новак: дефицит топлива на рынке России наблюдается из-за "прилетов" по НПЗ
18:14
В Анапе 83 пляжа получили разрешение на открытие
17:59
В Нидерландах неизвестные осквернили кладбище советских воинов
17:45
Российские ВС за неделю нанесли массированный удар по объектам на Украине
17:29
Президент РФ сменил посла в Катаре и на Сейшелах
17:15
Миссис БРИКС из ЮАР заявила о желании остаться в России
16:57
Названы регионы РФ с наибольшим уровнем курения табака
16:45
El País: жертвами лесного пожара в Испании стали 12 человек
16:29
Володин отметил, что дропперство исчезает как вид преступления
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО