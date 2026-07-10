Миссис БРИКС из ЮАР заявила о желании остаться в России

Миссис БРИКС Миллсент Мфолоди Тлоу, представлявшая ЮАР на конкурсе красоты в Казани в марте текущего года, заявила о желании переехать в Россию. Об этом со ссылкой на пресс-службу конкурса сообщает ТАСС .

Миссис БРИКС Миллсент Мфолоди Тлоу, представлявшая ЮАР на конкурсе красоты в Казани в марте текущего года, заявила о желании переехать в Россию. Об этом со ссылкой на пресс-службу конкурса сообщает ТАСС.

"Моя жизнь полностью изменилась: я встречаюсь с разными людьми, в том числе с представителями власти. Для меня открылось множество возможностей для сотрудничества. Россия - прекрасное место. Я бы с удовольствием когда-нибудь осталась в России" - отметила она в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром 2026" в Екатеринбурге.

На форуме Тлоу представила короны конкурса Miss BRICS. Их создал ювелирный дом Chamovskikh. С экспонатами можно ознакомиться на стенде Республики Татарстан.

В пресс-службе уточнили, что участницы конкурса соревновались в трех категориях: "Мисс БРИКС", "Миссис БРИКС" и "Маленькая Мисс БРИКС".

В настоящее время проходит национальный отбор, который определит, кто представит Россию на международном этапе конкурса БРИКС в 2027 году.