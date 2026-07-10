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Политика
Президент РФ сменил посла в Катаре и на Сейшелах
Президент РФ сменил посла в Катаре и на Сейшелах Президент РФ сменил посла в Катаре и на Сейшелах

Президент России Владимир Путин сменил руководителей российских посольств в Катаре и на Сейшелах. Соответствующие документы опубликованы на портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин сменил руководителей российских посольств в Катаре и на Сейшелах. Соответствующие документы опубликованы на портале правовой информации.

Так, Дмитрия Догадкина на посту главы представительства РФ в Дохе сменил Артем Кожин, ранее возглавлявший посольство на Сейшельских островах. Самого Кожина в городе Виктория сменил Кирилл Соколов-Щербачев.

Ранее бывший замглавы департамента печати и информации МИД РФ Артем Кожин работал в том числе в российском посольстве в Великобритании, владеет английским и арабским языками. На Сейшелах он работал последние пять лет.

Арабист Дмитрий Догадкин работал загранучреждениях МИД РФ с 2005 года (а на дипработе - с 1990-го), в том числе в Египте, Сирии, Омане. Кирилл Соколов-Щербачев ранее возглавлял консульский отдел в посольстве РФ в Лондоне.

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Теги:
#сейшелы
#путин
#катар
#посол
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