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Российские ВС за неделю нанесли массированный удар по объектам на Украине
Российские ВС за неделю нанесли массированный удар по объектам на Украине Российские ВС за неделю нанесли массированный удар по объектам на Украине

Российские ВС за прошедшую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов, были поражены предприятия ВПК Украины, военные аэродромы, логистические центры. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские ВС за прошедшую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов, были поражены предприятия ВПК Украины, военные аэродромы, логистические центры. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что удары были нанесены высокоточным оружием и ударными беспилотниками в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории РФ.

Кроме того, были поражены склады боеприпасов, объекты топливно-энергетической, портовой и транспортной инфраструктуры, которые используются Вооруженными силами Украины (ВСУ), места производства и хранения БПЛА дальнего действия и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации иностранных наемников и украинских вооруженных формирований, указали в МО РФ.

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Теги:
#объекты
#массированный удар
#украина
#неделя
#вс рф
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