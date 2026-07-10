Российские ВС за неделю нанесли массированный удар по объектам на Украине

Российские ВС за прошедшую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов, были поражены предприятия ВПК Украины, военные аэродромы, логистические центры. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские ВС за прошедшую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов, были поражены предприятия ВПК Украины, военные аэродромы, логистические центры. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что удары были нанесены высокоточным оружием и ударными беспилотниками в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории РФ.

Кроме того, были поражены склады боеприпасов, объекты топливно-энергетической, портовой и транспортной инфраструктуры, которые используются Вооруженными силами Украины (ВСУ), места производства и хранения БПЛА дальнего действия и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации иностранных наемников и украинских вооруженных формирований, указали в МО РФ.