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Общество
В Нидерландах неизвестные осквернили кладбище советских воинов
В Нидерландах неизвестные осквернили кладбище советских воинов В Нидерландах неизвестные осквернили кладбище советских воинов

Неизвестные осквернили кладбище советских воинов мемориального комплекса "Эревелд" под городом Лёсден в Нидерландах, где захоронены 865 жертв Второй мировой войны. Об этом сказано в заявлении Нидерландского военного фонда.

Неизвестные осквернили кладбище советских воинов мемориального комплекса "Эревелд" под городом Лёсден в Нидерландах, где захоронены 865 жертв Второй мировой войны. Об этом сказано в заявлении Нидерландского военного фонда.

"Мы с глубоким прискорбием узнали об актах вандализма и нанесении надписей в мемориальном комплексе "Советское поле славы". Осквернение могил на военном кладбище представляет собой проявление неуважения, которое не только наносит ущерб памяти погибших, но и глубоко затрагивает родственников, посетителей и всех, кто занимается сохранением этой истории", - указали в фонде.

Там сообщили, что заявление об инциденте уже подано в полицию. Руководство организации взаимодействует с властями, чтобы в ближайшее время вернуть мемориальному комплексу надлежащий вид.

На "Советском поле славы" на кладбище Эревелд захоронены 865 жертв Второй мировой войны из бывшего СССР. Большинство из них - военнослужащие Красной армии, погибшие в немецком плену или убитые нацистами.

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Теги:
#нидерланды
#кладбище
#советские воины.
#осквернение
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