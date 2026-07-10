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В Анапе 83 пляжа получили разрешение на открытие
В Анапе 83 пляжа получили разрешение на открытие В Анапе 83 пляжа получили разрешение на открытие

Разрешение на открытие пляжного сезона получили 83 пляжа Анапы, еще 14 проходят экспертизу. Соответствующее сообщение размещено на сайте правительства РФ.

Разрешение на открытие пляжного сезона получили 83 пляжа Анапы, еще 14 проходят экспертизу. Соответствующее сообщение размещено на сайте правительства РФ.

На нынешнем этапе продолжаются работы по нейтрализации последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. Выполняется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пляжах Анапы. Роспотребнадзор контролирует проводимые работы.

"С начала работ очищено свыше 3,6 тыс. км береговой линии, в том числе повторно. Вывезено в специализированные организации порядка 185,3 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Обезврежен или переведен в категорию вторичных продуктов весь объем вывезенного для утилизации песка и грунта", - говорится в сообщении.

К ликвидации последствий привлечено 765 человек и 186 единиц техники.

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Теги:
#разрешение
#открытие
#пляжи
#анапа.
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