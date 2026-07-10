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Новак: дефицит топлива на рынке России наблюдается из-за "прилетов" по НПЗ
Новак: дефицит топлива на рынке России наблюдается из-за "прилетов" по НПЗ Новак: дефицит топлива на рынке России наблюдается из-за "прилетов" по НПЗ

На российском топливном рынке отмечается дефицит топлива, поскольку нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) частично выходят из строя в ремонт из-за "прилетов" по ним. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак при общении с журналистами.

На российском топливном рынке отмечается дефицит топлива, поскольку нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) частично выходят из строя в ремонт из-за "прилетов" по ним. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак при общении с журналистами.

"Мы должны признавать, что на топливном рынке есть проблемы и дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди. Либо иногда заправки нестабильно работают. Дефицит возник по понятным причинам, из-за того, что наши нефтеперерабатывающие заводы выходят частично из строя в ремонт из-за прилетов беспилотников", - указал он.

Некоторое время назад Новак в беседе с ТАСС заявлял, что в России сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, но ажиотаж повлек за собой рост спроса примерно на 20-30%. По его словам, перестройка логистических связей системы с учетом потребностей займет какое-то время.

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Теги:
#новак
#дефицит
#топливо
#россия
#нпз.
#рынок
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