На российском топливном рынке отмечается дефицит топлива, поскольку нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) частично выходят из строя в ремонт из-за "прилетов" по ним. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак при общении с журналистами.

На российском топливном рынке отмечается дефицит топлива, поскольку нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) частично выходят из строя в ремонт из-за "прилетов" по ним. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак при общении с журналистами.

"Мы должны признавать, что на топливном рынке есть проблемы и дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди. Либо иногда заправки нестабильно работают. Дефицит возник по понятным причинам, из-за того, что наши нефтеперерабатывающие заводы выходят частично из строя в ремонт из-за прилетов беспилотников", - указал он.

Некоторое время назад Новак в беседе с ТАСС заявлял, что в России сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, но ажиотаж повлек за собой рост спроса примерно на 20-30%. По его словам, перестройка логистических связей системы с учетом потребностей займет какое-то время.