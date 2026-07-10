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Песков: Россия расширяет буферную зону на границе с Украиной
Песков: Россия расширяет буферную зону на границе с Украиной Песков: Россия расширяет буферную зону на границе с Украиной

Россия продолжает расширять буферную зону на границе с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Россия продолжает расширять буферную зону на границе с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

"По мере того, как Киев пытается эскалировать конфликт, мы продолжаем создавать более широкую зону безопасности, буферную зону. Об этом уже не раз говорил президент России Владимир Путин", - указал представитель Кремля.

Вместе с тем, по его словам, Москва открыта к мирному урегулированию, но поскольку это невозможно из-за отсутствия такого желания у киевской стороны, РФ продолжает специальную военную операцию (СВО).

Песков подчеркнул, что Россия остается открытой к достижению своих целей на Украине путем мирных дипломатических переговоров. "Но в условиях, когда это невозможно по причине отсутствия желания киевского режима, мы продолжаем СВО", - заключил он.

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Теги:
#песков
#граница
#украина.
#буферная зона
#расширение
#россия
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