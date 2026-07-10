Трамп играет в геополитический футбол

Станислав Смагин, политический обозреватель, ветеран СВО

Самая яркая новость последней недели, связанная с Дональдом Трампом, не была напрямую связана с геополитикой. Речь, конечно, о приостановке дисквалификации американского нападающего Балогуна перед матчем с Бельгией после звонка из Белого дома главе ФИФА Инфантино. Международные футбольные чиновники угодливо презрели все собственные презрели все собственные правила, точнее, вытащили в оправдание один их пункт, который ранее не применялся и вряд ли будет еще применен. Правда, янки это не помогло: соотечественники дерзкого Тиля Уленшпигеля столь же дерзко обыграли их 4-1, не опасаясь гуманитарных бомбардировок Брюсселя.

Важный нюанс - Трамп признался, что вообще плохо понимает правила футбола и не знал, что такое красная карточка (ее Балогун получил в матче 1/16 против Боснии), равно как и факта следующей за ней дисквалификации. Точно так же он в октябре 2025-го признавался, что плохо понимал сложность российско-украинского конфликта. Его он тоже хотел разрешить (точнее, заморозить с максимальной для США и себя лично выгодой) одним, максимум несколькими звонками, а когда не вышло - включил любимую тактику «контролируемые (или нет) метания из стороны в сторону».

При этом, даже в моменты наибольшего обострения личных отношений с Зеленским, обещаний сократить помощь киевскому режиму, выражения личных симпатий к российскому президенту, Трамп по сути никогда не отказывался от принципиальной поддержки проекта Украина и необходимости его сохранения как инструмента давления на Россию. Сейчас содержание гармонизировалось с формой, и мистер Дональд вновь поддерживает не только Украину как таковую, но и конкретно ее нынешнее руководство, с соответствующими выводами относительно нашей страны.

В конце июня, отвечая во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте на вопрос журналиста о перспективах Зеленского, Трамп сказал: «Как бы вы на это ни смотрели, у него всё довольно хорошо. По крайней мере, он держится. С обеих сторон гибнет много людей, но я думаю, что у него дела идут неплохо. [Зеленского] нужно назвать смелым: у него хорошее оснащение, у него хорошие люди, у него бойцы». Такие высказывания американского президента и членов его команды в адрес киевского режима и персонально его главаря начали звучать с удвоенной интенсивностью. В частности, они продолжились на саммите НАТО в Турции, где легитимный заокеанский лидер встретился с нелегитимным украинским визави.

Без доли дипломатического политеса и миролюбивых фраз не обошлось и здесь. Трамп сказал, что в мирном урегулировании достигнут прогресс. Он упомянул Зеленского и Путина в едином контексте, мол, и тот, и другой в принципе хотят мира, но оба «сложные люди». Также было рассказано о приглашении Зеленского на беседу в Москву, с оговоркой, что перспективы такого визита сомнительны (сам Зеленский решил отшутиться, что в российскую столицу не поедет из-за активности там украинских же дронов).

Не в первый раз прозвучало и довольно неоднозначное, в разрезе трамповского миротворческого образа, сравнение российского президента и украинского диктатора с драчливыми детьми, которым надо дать хорошенько намять друг другу бока для осознания ценности мира. Не стал Трамп излишне обнадеживать «Зе» и по поводу гарантий в случае завершения конфликта, добавив, что в одном аспекте точно может помочь: «Урегулирование конфликта может не потребовать предоставления [киевскому режиму] гарантий безопасности. Когда у нас будет сделка, у нас будет сделка — с гарантиями или без. Гарантии безопасности [американские] могут включать в себя "закрытие неба" в случае нового конфликта».

В который раз не стал Трамп скрывать и корыстный иетерес в украинском вопросе: «Сейчас у нас есть определённый интерес в этой стране, потому что у нас там есть определённые земли. Но у нас есть минералы. Это одна из самых богатых, самых лучших земель в мире для редкоземельных металлов». Неизвестно, насколько порадовало «Зе» и титулование главы его «офиса» Буданова (внесен в российские списки экстремистов) «великим героем»: вроде похвалили представителя хунты, но одновременно конкурента в борьбе за власть.

Зато слух визитера с Банковой наверняка был услажден обещанием дать пусть не готовые ракеты Patriot, но лицензию на их производство: «У США есть Patriot, но их не так много. Они нужны нам самим тоже. США предоставят Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Теперь он [Зеленский] не сможет жаловаться на то, что мы недостаточно их поставляем. Украина сможет быстро научиться производить ракеты для Patriot, после того, как мы объясним, как это делать. У них отличные способности производить оружие».

Признал Трамп и то, что, в принципе, давно является «секретом Полишинеля» - украинские удары по российским НПЗ наносятся с одобрения Вашингтона и при его помощи. Мистер Дональд назвал это «эскалацией, необходимой для приближения мира». Наконец, в итоговой декларации саммита, подписанной в том числе США, Россия названа главной угрозой альянсу и обещано стабильное продолжение поддержки Украины: «На 2026 год союзники обещают выделить 70 миллиардов евро на военную технику, помощь и обучение для Украины и подтверждают свои суверенные обязательства поддерживать как минимум эквивалентный уровень в 2027 году».

Признать это беспристрастным или хотя бы симметричным миротворчеством можно лишь при условии, если американцы будут помогать российским ударам по украинским объектам и начнут снабжать нас оружием и финансами. Этого, разумеется, не произойдёт, и мы вновь констатируем, что «дух Анкориджа» выветрился, да по большому счету никогда и не существовал. А если добываемое такими методами урегулирование формально и случится, то эффект от него будет столь же краткосрочным, как от приостановки дисквалификации Балогуна. С поправкой на разницу в длительности между чемпионатами мира по футболу и геополитике.