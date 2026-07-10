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Президент обсудил с Совбезом угрозы и вызовы информбезопасности
Президент обсудил с Совбезом угрозы и вызовы информбезопасности Президент обсудил с Совбезом угрозы и вызовы информбезопасности

Темой оперативного совещания президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ стали угрозы информационной безопасности, связанные с созданием и внедрением новых технологий. 

Темой оперативного совещания президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ стали угрозы информационной безопасности, связанные с созданием и внедрением новых технологий. 

"У нас сегодня очень важный вопрос, который звучит так: "Об угрозах и вызовах информационной безопасности РФ, связанных с созданием и внедрением новых информационных технологий", - объявил тему встречи глава государства по видеосвязи.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, главы палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, помощник главы государства Николай Патрушев, главы Минобороны - Андрей Белоусов и ФСБ - Александр Бортников.

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Теги:
#вызовы
#путин
#совбез
#информбезопасность.
#угрозы
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