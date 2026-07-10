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Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 4 975 дронов ВСУ
Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 4 975 дронов ВСУ Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 4 975 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (СВО) нейтрализовали за прошедшую неделю 10 крылатых ракет "Фламинго", 3 управляемые ракеты "Нептун-МД" и 4 975 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские средства противовоздушной обороны (СВО) нейтрализовали за прошедшую неделю 10 крылатых ракет "Фламинго", 3 управляемые ракеты "Нептун-МД" и 4 975 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 72 управляемые авиационные бомбы, 36 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 4 реактивных снаряда системы залпового огня Vampire чешского производства, 10 крылатых ракет наземного базирования "Фламинго", 3 управляемые ракеты большой дальности "Нептун-МД", а также 4 975 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 178 495 беспилотников, 665 зенитных ракетных комплексов, 30 098 танков и других боевых бронемашин, 1 756 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 715 орудий полевой артиллерии и минометов, 66 103 единицы специальной военной автомобильной техники.

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Теги:
#беспилотники
#пво
#украина
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