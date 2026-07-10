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ЕК: страны Балтии и Польша в 2026 году обгонят США по доле военных расходов в ВВП
ЕК: страны Балтии и Польша в 2026 году обгонят США по доле военных расходов в ВВП ЕК: страны Балтии и Польша в 2026 году обгонят США по доле военных расходов в ВВП

Литва, Латвия, Эстония и Польша к концу 2026 года обгонят США по соотношению военных расходов к ВВП. Соответствующее сообщение разместил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс (Литва) в соцсети X.

Литва, Латвия, Эстония и Польша к концу 2026 года обгонят США по соотношению военных расходов к ВВП. Соответствующее сообщение разместил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс (Литва) в соцсети X.

"НАТО опубликовала интересные данные о военных расходах в 2026 году. Так, Балтийские страны и Польша занимают ведущие позиции по тому, какую часть ВВП они потратят на оборону, Соединенные Штаты занимают девятое место", - указал он.

Согласно распространенной НАТО статистике, Литва в текущем году израсходует на военные нужды 5,33% ВВП, Эстония - 5,1%, Латвия - 4,92%, Польша - 4,68%. На пятом месте Греция с 3,65% ВВП. За ними идут Дания, Норвегия и Швеция.

Вместе с тем у США военные ассигнования составят 3,17% ВВП (порядка $1 трлн). Почти 5% ВВП Балтии и Польши вместе составляет менее $50 млрд.

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Теги:
#ек
#ввп.
#польша
#балтия
#сша
#военные расходы
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