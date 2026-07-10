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Безопасность
В Кремле отреагировали на сообщения о продаже Турцией С-400
В Кремле отреагировали на сообщения о продаже Турцией С-400 В Кремле отреагировали на сообщения о продаже Турцией С-400

Россия остается в контакте с Турцией по поводу зенитных ракетных систем С-400, поставлявшихся этой стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Россия остается в контакте с Турцией по поводу зенитных ракетных систем С-400, поставлявшихся этой стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Ранее турецкая проправительственная газета Hürriyet написала о том, что С-400, приобретенные в свое время Турцией у России, перепроданы одной из стран Персидского залива. По данным издания, о сделке будет скоро объявлено. У Пескова поинтересовались, обращались ли турецкие власти за разрешением на продажу и как отреагировала Москва.

"Эта тема относится к области сверхчувствительных. У нас были контакты с турецкой стороной по этому вопросу. И мы будем продолжать контакты", - сказал он.

В четверг Hürriyet информировала о поисках Турции юридической формулы, которая бы удовлетворила США, для выхода из-под действия американских санкций CAATSA и возвращения в программу производства истребителя нового поколения F-35, в связи с чем прорабатывается вопрос продажи ЗРК в одну из стран Персидского залива. Газета Oksijen назвала ОАЭ вероятным приобретателем С-400.

Турция в 2017 году купила у России 4 дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. После заключения между Турцией и Россией контракта на поставку полкового комплекта С-400 Анкара была исключена из американской программы по созданию F-35.

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Теги:
#публикации
#продажа
#кремль
#с-400
#турция
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