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Туск призвал жителей Украины к отрезвлению в свете прославления бандеровцев
Туск призвал жителей Украины к отрезвлению в свете прославления бандеровцев Туск призвал жителей Украины к отрезвлению в свете прославления бандеровцев

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал граждан Украины к отрезвлению в связи с продолжающейся в стране кампанией по прославлению бандеровцев.

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал граждан Украины к отрезвлению в связи с продолжающейся в стране кампанией по прославлению бандеровцев.

"Обращаюсь ко всем порядочным, мудрым и ответственным украинцам. Помните: великая европейская общность основана на правде, а правда - это абсолютно необходимый фундамент примирения. Поэтому я надеюсь, что на той стороне люди отрезвеют", - сказал он при общении с журналистами накануне Дня памяти жертв Волынской резни, передает телеканал TVP Info

При этом Туск позитивно оценил итоги встреч президента республики Кароля Навроцкого и Владимира Зеленского на полях саммита НАТО в столице Турции. "Я не получал от президента информации о ходе этой беседы, но сигналы, публично посылаемые обоими президентами, говорят о том, что, по крайней мере, оба они точно понимают: этот кризис зашел слишком далеко и наносит ущерб и Польше, и Украине", - отметил политик.

Очередной виток напряженности между Варшавой и Киевом начался после того, как в мае Зеленский присвоил имя "героев УПА" (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ) одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). В качестве реакции на это решение польский лидер лишил Зеленского высшей государственной награды республики - ордена Белого орла. 

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Теги:
#украинцы
#прославление
#туск
#отрезвление
#бандеровцы.
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